В Сети пытались установить «речевой пароль» белорусов

В Сети пытались установить «речевой пароль» белорусов4
- 27.05.2025, 11:16
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Как понять, что человек из нашей страны?
На днях пользовательница Threads попросила своих подписчиков написать «одно слово, чтобы все поняли, что вы из Беларуси». Идея понравилась многим. У поста более 90 тысяч просмотров, а под ним — свыше 600 версий, пишет «Зеркало».
Версии, что предлагали под постом, можно разделить на две большие группы. В одной — слова, в другой — фразы.
К словам, по которым пользователи легко бы идентифицировали белоруса, участники беседы отнесли:
афэлак;
шуфлядка;
«Калыханка»;
пыска;
падабайка;
байка;
Паца-Ваца;
капучына;
жэстачайшэ;
швэндацца;
жменька;
бурак;
доллар.
В список фраз вошли:
«Белорус узнает белоруса по двум буквам MF (речь о Mark Formelle. — Прим. ред.)»;
«Это сколько в долларах?»;
«Хавайся ў бульбу»;
«Жуй бацьвінне»;
«Цырк на дроце»;
«У тебя ссобойка или идем на обед?»;
«Агульная млявасць ды абыякавасць да жыцця»;
«Абышто нейкае»;
«А можа так і трэба?»;
«Дай буську»;
«Абы што і з боку банцік».