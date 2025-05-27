В Сети пытались установить «речевой пароль» белорусов 4 27.05.2025, 11:16

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Как понять, что человек из нашей страны?

На днях пользовательница Threads попросила своих подписчиков написать «одно слово, чтобы все поняли, что вы из Беларуси». Идея понравилась многим. У поста более 90 тысяч просмотров, а под ним — свыше 600 версий, пишет «Зеркало».

Версии, что предлагали под постом, можно разделить на две большие группы. В одной — слова, в другой — фразы.

К словам, по которым пользователи легко бы идентифицировали белоруса, участники беседы отнесли:

афэлак;

шуфлядка;

«Калыханка»;

пыска;

падабайка;

байка;

Паца-Ваца;

капучына;

жэстачайшэ;

швэндацца;

жменька;

бурак;

доллар.

В список фраз вошли:

«Белорус узнает белоруса по двум буквам MF (речь о Mark Formelle. — Прим. ред.)»;

«Это сколько в долларах?»;

«Хавайся ў бульбу»;

«Жуй бацьвінне»;

«Цырк на дроце»;

«У тебя ссобойка или идем на обед?»;

«Агульная млявасць ды абыякавасць да жыцця»;

«Абышто нейкае»;

«А можа так і трэба?»;

«Дай буську»;

«Абы што і з боку банцік».

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