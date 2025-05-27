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В Сети пытались установить «речевой пароль» белорусов

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  • 27.05.2025, 11:16
  • 3,798
В Сети пытались установить «речевой пароль» белорусов

Как понять, что человек из нашей страны?

На днях пользовательница Threads попросила своих подписчиков написать «одно слово, чтобы все поняли, что вы из Беларуси». Идея понравилась многим. У поста более 90 тысяч просмотров, а под ним — свыше 600 версий, пишет «Зеркало».

Версии, что предлагали под постом, можно разделить на две большие группы. В одной — слова, в другой — фразы.

К словам, по которым пользователи легко бы идентифицировали белоруса, участники беседы отнесли:

афэлак;

шуфлядка;

«Калыханка»;

пыска;

падабайка;

байка;

Паца-Ваца;

капучына;

жэстачайшэ;

швэндацца;

жменька;

бурак;

доллар.

В список фраз вошли:

«Белорус узнает белоруса по двум буквам MF (речь о Mark Formelle. — Прим. ред.)»;

«Это сколько в долларах?»;

«Хавайся ў бульбу»;

«Жуй бацьвінне»;

«Цырк на дроце»;

«У тебя ссобойка или идем на обед?»;

«Агульная млявасць ды абыякавасць да жыцця»;

«Абышто нейкае»;

«А можа так і трэба?»;

«Дай буську»;

«Абы што і з боку банцік».

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