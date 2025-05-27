Гиркин: Россию ждут огромные потери 1 27.05.2025, 11:22

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Игорь Стрелков (Гиркин)

Экс-главарь террористов «ДНР» раскритиковал идею Путина.

Планы Кремля по созданию «буферной зоны» на украинской территории расширят линию фронта, что приведет Россию к поражению в войне.

Об этом в своем тюремном письме написал Z-патриот, экс-главарь террористов «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин), пишет «Диалог».

Он уверен, что для Украины будет выгодно, если российскую армию бросят на создание «буферной зоны», о которой мечтают в Кремле.

«Фронт протянется до границы с Беларусью еще на сотни километров… И в результате все наши резервы, которые могут быть использованы для разгрома украинской армии, будут поглощены охраной этой «буферной зоны», если еще, конечно, ее удастся взять, что будет очень непросто с учетом того, что противник будет оказывать ожесточенное сопротивление», — написал Стрелков.

Он уверен, что Украина уже заранее подготовила оборонительные рубежи в приграничье, армия России будет нести колоссальные потери в попытках ее штурмовать, и это в условиях острого дефицита живой силы на фронте.

Стрелков подчеркнул, что попытки наступать в Сумской области приведут только к потерям, выгод не предвидится. Удары по территории РФ будут продолжаться, так как беспилотники запускаются не из приграничья.

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