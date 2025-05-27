Что же имел в виду Мерц? 2 27.05.2025, 11:36

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Фридрих Мерц

Фото: Getty Images

Под ракетным ударом могут оказаться новые цели на территории РФ.

Германия, Франция, Великобритания и США сняли с Украины ограничения по глубине применения переданного ими оружия, сказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. «До недавнего времени, за редкими исключениями, она [Украина] не могла этого делать. Теперь она может использовать, дальнобойное оружие для атак по военным целям в [российском] тылу». Он выступил после резонансных заявлений Трампа о «сошедшем с ума» Путине.

«Можем объяснить» отвечает на вопросы о западном оружии и связанных с ним ограничениях:

Что это были за ограничения?

До лета 2024 года западные страны запрещали ВСУ применять свое оружие для ударов по общепризнанной российской территории. После начала вторжения в Харьковскую область в мае, США сняли запрет для ракет GMLRS (дальностью 160 км), но оставили его в силе для дальнобойных ATACMS (300 км). Для них он был снят в ноябре (без официального объявления) – но применять ракеты можно было только в зоне боев в Курской области. Аналогичные разрешения (и тоже неофициально) дали Лондон и Париж для ракет Storm Shadow и SCALP.

Что передаст сама Германия?

Мерц отказался отвечать на вопрос — будет ли Германия поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты TAURUS (дальность полета до 500 км). Шольц отказывался передавать их Украине, Мерц во время предвыборной кампании поддержал поставки с некоторыми оговорками, но, став канцлером, передумал. Кроме того, Берлин решил вообще засекретить информацию о поставках вооружений Украине.

Что же имел в виду Мерц?

Из слов канцлера не вполне понятно, говорит ли он о новом снятии ограничений (например, о разрешении бить по всем российским областям, а не только по Курской) — или о том, что было разрешено еще осенью 2024 года (в таком случае заявление Мерца, вероятно, является просто медийной угрозой). Лидеры других стран на эту тему пока не выступали.

Что означает для сторон снятие всех ограничений?

В зоне досягаемости американских ATACMS, французских SCALP и британских Storm Shadow (последние две модели имеют несколько меньшую дальность, около 250 км) окажутся крупные российские города: Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону (см. карту). Их целями могут стать любые военные объекты в этих областях, в первую очередь склады боеприпасов, топлива и военные аэродромы.

Как отреагирует Москва?

Песков сказал, что решения европейцев «идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию». После первых ударов по российской территории Путин выступал с заявлением, Москва ответила ударом новой ракеты средней дальности «Орешник» – но результаты ее применения остались неясными.

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