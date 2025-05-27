В строительных магазинах популярной сети нашли более 100 опасных товаров
- 27.05.2025, 11:51
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Могут ударить током, сломаться или упасть.
Инспекция Госстандарта проверила строительные гипермаркеты одной известной в Беларуси сети. Результат рейда впечатляет. Опасными признали более 100 видов товаров, пишет Newgrodno.
Например, претензии возникли к большому количество электротехники. Это и электроинструменты, и сварочные аппараты, и вибрационные насосы, и тепловентиляторы. Они, в частности, не соответствовали требованиям по создаваемым электромагнитным помехам.
Немало вопросов возникло и к ночным светильникам. Дети могли принять их за игрушку. А еще в таких устройствах не было должной защиты от удара током, а также от перегрузок в сети.
Мебель, в частности этажерки, столы и барные стулья, не вписывались в нормы по показателю «устойчивость».
Парадоксально, но опасными признали и средства индивидуальной защиты. Например, каска в результате испытаний попросту сломалась.
К бытовой химии также были претензии. Некоторые из моющих средств не вписывались в нормы по количеству пены.
Кроме того, выявлены нарушения в маркировке товаров, на некоторые их них не было необходимых документов.