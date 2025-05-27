Politico: Юристы предупредили Трампа 3 27.05.2025, 11:51

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Крым должен оставаться украинским.

Если президент США Дональд Трамп признает Крым российским в рамках потенциального мирного соглашения с Россией, это может помешать привлечь Москву к ответственности за военные преступления, нарушить нормы международного права и создать опасный прецедент, предупреждают юристы-международникм, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

В апреле администрация Трампа допустила возможность признания Крыма частью России как элемента соглашения о завершении войны в Украине.

«Это очень опасный прецедент — даже обсуждать такую возможность в контексте мирных переговоров», — заявила Ирина Марчук, доцент международного уголовного права Копенгагенского университета. «Такого просто не должно быть на повестке дня».

Юристы напоминают: с конца Второй мировой войны в международном праве действует принцип, запрещающий изменение границ силой. Его нарушение может повлечь последствия далеко за пределами Восточной Европы — например, легитимизацию возможного захвата Тайваня Китаем или оправдание аннексий со стороны других государств.

«Это повлияет на восприятие норм международного права», — отметил Лаури Мяльксоо, профессор международного права Тартуского университета в Эстонии. «Государства смогут ссылаться на этот прецедент».

Юридическая основа дела Украины против России в международных судах строится на признании оккупации Крыма незаконной. После того, как Международный уголовный суд квалифицировал действия России в Крыму как оккупацию, Москва вышла из юрисдикции этого органа.

«Если признать Крым российским, это уничтожит юридическую основу для преследования преступлений, таких как насильственная депортация украинцев», — объясняет крымская юрист Дарья Свиридова. «Это превратит нарушение прав человека в действия суверенного государства».

Профессор Ян Воутер из университета KU Leuven в Бельгии подчеркивает, что признание Крыма российским означало бы, что все действия на территории полуострова становятся законными с точки зрения российской юрисдикции.

«Это легализует любые действия Кремля в регионе — от насильственной паспортизации до политических репрессий», — говорит Воутер.

Украинские власти твердо выступают против любых уступок по статусу Крыма.

«Это наша красная линия. Никакого признания», — заявил Антон Кориневич, спецпредставитель Украины и глава рабочей группы по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии.

Именно этот трибунал, который должен начать работу уже в 2025 году, рассматривается как один из ключевых механизмов привлечения России к ответственности за агрессию, начиная с 2014 года.

Тем временем США при администрации Трампа уменьшают свою поддержку международных судебных структур, а в ООН даже голосуют в унисон с Россией по ряду резолюций.

«Крым остается оккупированной территорией с точки зрения права. Но если один из главных сторонников нашей территориальной целостности изменит свою позицию, это подорвет международный консенсус», — говорит Свиридова.

Наибольшую тревогу возможное признание Крыма частью России вызывает у тех, кто продолжает жить под оккупацией.

«Это плевок в лицо людям в Крыму», — говорит Нариман Джелялов, бывший крымский политзаключенный и нынешний посол Украины в Турции. «Если Трамп сделает то, что предлагает, это ужасно не только с точки зрения глобальной политики, но и с точки зрения конкретных человеческих судеб».

«Признание Крыма не остановит Путина, потому что его цель — не Крым. Его цель — гораздо больше», — говорит Джелялов.

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