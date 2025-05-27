В Беларуси дорожает коммуналка 1 27.05.2025, 11:56

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Уже с 1 июня.

В Беларуси с 1 июня 2025 года дорожают коммунальные услуги, пишет tochka.by.

По официальным данным, в 2025 году доля расходов на ЖКУ в доходе семьи из трех человек (при двух работающих с зарплатами на уровне средней по стране) составит 3,8%, а для семьи из двух пенсионеров – 8,3%.

С января 2025 года государство подняло все тарифы на ЖКУ (на Br17,05), кроме отопления и горячего водоснабжения. А с июня белорусы будут больше платить за тепловую энергию, которая расходуется на отопление и горячее водоснабжение (на Br3,95).

Так, с начала лета субсидируемый тариф на тепловую энергию для отопления и подогрева воды вырастет до Br27,2323 за 1 Гкал.

Это рост на 10,2% (сейчас тариф составляет Br24,7187 за 1 Гкал). Жировки с обновленными тарифами за июнь белорусы получат в июле.

То есть суммарно цена жировки вырастет за год, согласно плану, не более чем на 0,5 базовой величины в год (сейчас – Br21).

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