Саудовская Аравия разрешит продажу алкоголя 2 27.05.2025, 11:58

Впервые за 74 года.

Саудовская Аравия разрешит контролируемую продажу и потребление алкоголя в 2026 году.

Это изменение является частью подготовки страны к международным мероприятиям, включая Expo 2030 и Чемпионат мира по футболу-2034, сообщает The Economic Times.

В четко определенных местах будет разрешено продавать пиво, вино и сидр. Более крепкие алкогольные напитки по-прежнему будут запрещены. Правительство не разрешит употребление алкоголя в домах, магазинах или общественных местах. Личное производство алкоголя также останется под запретом.

Продавать алкоголь будет разрешено только лицензированным заведениям со специально обученным персоналом — в отелях, на курортах и в туристических зонах.

«Продажа алкоголя будет осуществляться в соответствии с установленными процедурами. Эти правила разработаны с учетом обычаев и стандартов страны», — пишет издание.

Новая алкогольная политика является частью стратегии Vision 2030, национального плана Саудовской Аравии по развитию экономики. Он направлен на расширение туризма, развлечений и гостеприимства. Власти считают, что такие изменения помогут создать рабочие места и привлечь иностранные инвестиции.

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