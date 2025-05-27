Американские морские пехотинцы высадились на Готланде с ракетным комплексом HIMARS 1 27.05.2025, 12:18

США наращивают военной присутствие в Северной Европе.

Россия строит военные базы у границ Финляндии и стран Балтии, и именно в этом регионе, где Владимир Путин может пойти на военную эскалацию со странами Запада, НАТО активно укрепляет оборону. Причем в центре этих усилий стоит американская армия, несмотря на неоднозначные заявления администрации Дональда Трампа, заставившие европейские страны сомневаться в приверженности США сохранению и укреплению НАТО.

В Вашингтоне хотят сделать альянс более «смертоносным», укрепив его северо-восточные рубежи, пишет The Wall Street Journal. В центре военного планирования США – Крайний Север и страны Балтии, поскольку их доступ к морским маршрутам, территориям и запасам энергоресурсов будет иметь решающее значение для Запада в новую эпоху геополитических конфликтов. Цель наращивания военного присутствия США и отработки задач в ходе учений двойная – сдержать российскую агрессию и более прочно интегрировать союзников в этом стратегическом уголке Европы, включая новых членов НАТО Финляндию и Швецию.

Страны региона настроены наиболее жестко по отношению к России, стимулируя усилия Европы по перевооружению и увеличению оборонных расходов. В свою очередь, американские военные заявляют о готовности наращивать усилия по противодействию России в регионе. «Мои приказы как командующего армии США не изменились», – сказал WSJ бригадный генерал Эндрю Саслав, заместитель начальника штаба по операциям армии США в Европе и Африке. Хотя вопрос о будущем участии США в НАТО «не выходит у меня из головы», добавил он, «я слишком долго этим занимаюсь, чтобы отвлекаться на политические ветры и сообщения, не являющиеся приказами».

Россия планирует превратить воссозданный в 2024 г. Ленинградский военный округ в базу для противостояния НАТО. У границ с Финляндией и странами Балтии строятся военные базы, склады для оружия и техники, армейский штаб для управления десятками тысяч военнослужащих. По данным западных военных и разведчиков, многих планируется перебросить туда после окончания полномасштабной войны в Украине, небольшие бригады увеличатся почти в три раза и превратятся в дивизии численностью по 10 000 человек. Прокладываются новые железнодорожные пути вдоль границ с Финляндией и Норвегией, а также к югу от Санкт-Петербурга до границы с Эстонией, и расширяются уже существующие.

«Если вы спросите, как скоро российские военные смогут провести ограниченную операцию против стран Балтии, ответ может быть: весьма скоро», – считает Майкл Кофман из Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.

Одно из самых стратегически важных мест в Северной Европе – шведский остров Готланд в центре Балтийского моря, где можно размещать разведывательную аппаратуру и оружие дальнего радиуса действия, чтобы доминировать в воздушных и морских операциях. Путин «обоими глазами» следит за Готландом, предупреждал в прошлом году бывший глава шведского оборонного ведомства Микаэль Бюден. Из-за своего ключевого военно-стратегического положения остров, скорее всего, станет ареной боевых действий на начальном этапе конфликта, считает Стефан Лундквист, председатель шведского отделения аляскинского Центра Теда Стивенса по изучению арктической безопасности: «Поскольку стратегические позиции России в Балтийском море очень слабы, в любом конфликте она немедленное попытается занять ключевые портовые зоны в странах Балтии, Финляндии и Польше».

В ходе недавних учений американские морские пехотинцы высадились на Готланде с ракетным комплексом HIMARS – через несколько часов после того, как провели стрельбы из него в Норвегии. Отстрелявшись на острове, они были быстро переброшены в Финляндию.

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