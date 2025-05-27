«Тянули шесть человек» 3 27.05.2025, 12:27

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История с лосем, который залез в дом в Бобруйске, получила продолжение.

В воскресенье утром в дом на улице Крестьянской забрел лось и наделал большого переполоха. Через сутки после того, что произошло, журналисты komkur.info побывали на месте происшествия.

«Этого лося я еще увидел по дороге из магазина, но подумать не мог, что через несколько минут он окажется на моей постели», — говорит Сергей Воронич. Именно к нему в воскресенье утром забрел в гости крупный лесной житель. 25 мая сотрудники сразу нескольких служб и инспекций выехали на улицу Крестьянскую, чтобы эвакуировать 200-килограммовое животное из частного жилого дома.

Прямо на месте сформировали специальную комиссию, которая решала, как поступить в такой ситуации. Согласно протоколу, животное усыпляется двумя инъекциями. Но специалисты успели сделать только одну. Лось погиб. Причиной гибели стала сильная потеря крови.

Гостем человека стал лось-сеголеток. В мае у лосей и косуль рождается потомство. К моменту отела самки отгоняют от себя своих прошлогодних детенышей, и те вынуждены жить самостоятельно. Не все из них могут адаптироваться в окружающем мире и попадают в неприятные ситуации. Одна из них и случилась в прошлое воскресенье.

Дом, где все произошло, разделен на две половины. В одной живет пенсионерка Елена Анатольевна Гордей, вторую занимает ее племянница Наталья с мужем и двумя детьми. Утром в воскресенье Наталья была на работе. Семилетняя Варя и четырехлетний Гордей остались дома под присмотром папы и дедушки. Утро для главы семьи началось с похода в магазин. Как часто бывает в большой семье, готовка завтрака «натолкнулось» на пустой холодильник. Единственная в округе торговая точка — в сотне метров, тут же, на Крестьянской. На улице и состоялась первая встреча с будущим незваным гостем.

— Этого лося я еще увидел по дороге из магазина, но подумать не мог, что через несколько минут он окажется на моей постели, — рассказывает Сергей. Животное в тот момент находилось в огороде соседа. Хозяин с друзьями его не заметили.

Тем временем сохатый перепрыгнул через забор и оказался уже во дворе Елены Анатольевны. Затем обошел дом и остановился у окна зала.

— Прибежал домой, сказал детям, чтобы не выходили из дома, — продолжает Сергей.

Сразу после этих слов послышался звук разбитого стекла. Животное прямо через оконный стеклопакет влезло в комнату. Дети и дедушка в этот момент смотрели мультфильмы по телевизору. «Плазма» висит рядом с окном. Она, кстати, уцелела. А вот детям досталось. Осколки стекла порезали Гордею лоб, у Вари — раны на руках и ногах. Сорвавшись с работы, мама отвезла детей в травмпункт.

— Говорю: Женя, у тебя во дворе лось. Он не поверил. Как говорит Сергей, зверь агрессии не проявлял, хоть и кровоточил.

— Видимо, лось нанес себе раны, когда перепрыгивал через забор и разбивал окно, — предположил собеседник. — В первую очередь, конечно, я вывел из дома детей и тестя. Из зала зверь пробрался в смежную с ней спальню. И устроился на двуспальной кровати.

— В комнате оставался телефон, забирать его я не решился. МЧС вызвали соседи. Приехали и спасатели, и милиция. Сделали ему тот укол, от которого он заснул. Взял особо прочную веревку (Сергей работает промышленным альпинистом), связали лапы и только так вытащили из дома. Тянули шесть человек. Последствия воскресного переполоха еще долго будут напоминать о себе. Особенно остро пережила то, что произошло, Варвара.

— Ребенок не спал всю ночь, от родителей не отходит ни на шаг, возможно, потребуется помощь психолога, — рассказывает мама Наталья Воронич. Окно, через которое влез лось, уже заклеили пленкой, с кровати сняли матрасы, с пола убрали ковры. О пребывании зверя в человеческом жилище напоминают пятна крови на кровати и стенах. Супруги не уверены, что мебель удастся сохранить.

— Обидно, только недавно ремонт сделали, а тут ущерба на тысяч пять, — вздыхает Сергей. — Надеемся получить хотя бы какую-то компенсацию за утраченное имущество. Понимаем, что имущество не застраховано, но нашей вины в том, что произошло, точно нет. Еще и дети пострадали… Не верю, что нас оставят один на один с тем, что случилось.

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