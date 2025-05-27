American Music Awards-2025: названы имена победителей
- 27.05.2025, 12:41
Билли Айлиш стала лидером по количеству наград.
Ежегодная американская музыкальная премия «American Music Awards» состоялась в ночь на 27 мая в Лас-Вегасе.
Как пишет издание Independent, больше всего наград в тот вечер получила Билли Айлиш. Она одержала победу сразу в семи категориях как «Артист года», «Лучший альбом года», «Песня года», «Любимый гастролирующий артист», «Лучшая поп-исполнительница», «Лучший поп-альбом» и «Лучшая поп-песня».
Интересно, что впервые за долгие годы рэпер Эминем также получил награду в двух номинациях: «Лучший хип-хоп-исполнитель» и «Лучший хип-хоп-альбом». Певица Бейонсе также дважды победила как «Лучшая кантри-исполнительница» и «Лучший кантри-альбом».
К слову, в этом году специальную награду ICON Award, которую вручают за культурное и глобальное влияние на музыкальную индустрию, получила артистка Джанет Джексон.
Полный список победителей «American Music Awards-2025»:
«Артист года» - Билли Айлиш
«Лучший новый исполнитель» - Gracie Abrams
«Лучший альбом года» - Билли Айлиш «HIT ME HARD AND SOFT»
«Песня года» - Билли Айлиш «Birds of a Feather»
«Коллаборация года» - Lady Gaga & Bruno Mars «Die With A Smile»
«Лучшее музыкальное видео» - Lady Gaga & Bruno Mars «Die With A Smile»
«Любимый гастролирующий артист» - Билли Айлиш
«Лучший поп-исполнитель» - Bruno Mars
«Лучшая поп-исполнительница» - Билли Айлиш
«Лучший поп-альбом» - Билли Айлиш «HIT ME HARD AND SOFT»
«Лучшая поп-песня» - Билли Айлиш «Birds of a Feather»
«Лучший хип-хоп-исполнитель» - Eminem
«Лучшая хип-хоп-исполнительница» - Megan Thee Stallion
«Лучший хип-хоп-альбом» - Eminem «The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)»
«Лучшая хип-хоп-песня» - Kendrick Lamar «Not Like Us»
«Лучший R&B-исполнитель» - The Weeknd
«Лучшая R&B-исполнительница» - SZA
«Лучший R&B-альбом» - The Weeknd «Hurry Up Tomorrow»
«Лучшая R&B-песня» - SZA «Saturn»
«Лучший латиноамериканский артист» - Bad Bunny
«Лучшая латиноамериканская артистка» - Becky G
«Лучший латиноамериканский дуэт или группа» - Julión Álvarez y su Norteño Banda
«Лучший латиноамериканский альбом» - Bad Bunny «DeBÍ TiRAR MáS FOTOS»
«Лучшая латиноамериканская песня» - Shakira «Soltera»
«Лучший рок-исполнитель» - Twenty One Pilots
«Лучший рок-альбом» - Twenty One Pilots «Clancy»
«Лучшая рок-песня» - Linkin Park «The Emptiness Machine»
«Лучший танцевальный/электронный артист» - Леди Гага
«Любимый саундтрек» - Arcane League of Legends: Season 2
«Любимый афробит-артист» - Tyla
«Любимый K-Pop-артист» - RM
«Социальная песня года» - Doechii «Anxiety»
ICON Award - Джанет Джексон.