American Music Awards-2025: названы имена победителей 27.05.2025, 12:41

Фото: Reuters

Билли Айлиш стала лидером по количеству наград.

Ежегодная американская музыкальная премия «American Music Awards» состоялась в ночь на 27 мая в Лас-Вегасе.

Как пишет издание Independent, больше всего наград в тот вечер получила Билли Айлиш. Она одержала победу сразу в семи категориях как «Артист года», «Лучший альбом года», «Песня года», «Любимый гастролирующий артист», «Лучшая поп-исполнительница», «Лучший поп-альбом» и «Лучшая поп-песня».

Интересно, что впервые за долгие годы рэпер Эминем также получил награду в двух номинациях: «Лучший хип-хоп-исполнитель» и «Лучший хип-хоп-альбом». Певица Бейонсе также дважды победила как «Лучшая кантри-исполнительница» и «Лучший кантри-альбом».

К слову, в этом году специальную награду ICON Award, которую вручают за культурное и глобальное влияние на музыкальную индустрию, получила артистка Джанет Джексон.

Полный список победителей «American Music Awards-2025»:

«Артист года» - Билли Айлиш

«Лучший новый исполнитель» - Gracie Abrams

«Лучший альбом года» - Билли Айлиш «HIT ME HARD AND SOFT»

«Песня года» - Билли Айлиш «Birds of a Feather»

«Коллаборация года» - Lady Gaga & Bruno Mars «Die With A Smile»

«Лучшее музыкальное видео» - Lady Gaga & Bruno Mars «Die With A Smile»

«Любимый гастролирующий артист» - Билли Айлиш

«Лучший поп-исполнитель» - Bruno Mars

«Лучшая поп-исполнительница» - Билли Айлиш

«Лучший поп-альбом» - Билли Айлиш «HIT ME HARD AND SOFT»

«Лучшая поп-песня» - Билли Айлиш «Birds of a Feather»

«Лучший хип-хоп-исполнитель» - Eminem

«Лучшая хип-хоп-исполнительница» - Megan Thee Stallion

«Лучший хип-хоп-альбом» - Eminem «The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)»

«Лучшая хип-хоп-песня» - Kendrick Lamar «Not Like Us»

«Лучший R&B-исполнитель» - The Weeknd

«Лучшая R&B-исполнительница» - SZA

«Лучший R&B-альбом» - The Weeknd «Hurry Up Tomorrow»

«Лучшая R&B-песня» - SZA «Saturn»

«Лучший латиноамериканский артист» - Bad Bunny

«Лучшая латиноамериканская артистка» - Becky G

«Лучший латиноамериканский дуэт или группа» - Julión Álvarez y su Norteño Banda

«Лучший латиноамериканский альбом» - Bad Bunny «DeBÍ TiRAR MáS FOTOS»

«Лучшая латиноамериканская песня» - Shakira «Soltera»

«Лучший рок-исполнитель» - Twenty One Pilots

«Лучший рок-альбом» - Twenty One Pilots «Clancy»

«Лучшая рок-песня» - Linkin Park «The Emptiness Machine»

«Лучший танцевальный/электронный артист» - Леди Гага

«Любимый саундтрек» - Arcane League of Legends: Season 2

«Любимый афробит-артист» - Tyla

«Любимый K-Pop-артист» - RM

«Социальная песня года» - Doechii «Anxiety»

ICON Award - Джанет Джексон.

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