С 1 июля пенсии в Беларуси начнут выплачивать по-новому 27.05.2025, 12:39

Кому не нужен обязательный базовый счет для получения выплат.

Итак, с 1 июля социальные выплаты в Беларуси будут осуществляться только на базовый счет. Кому нужно позаботиться о его открытии? Об этом пишет blizko.by.

Базовый счет нужно оформить получателям социальных выплат, например, пенсий и пособий, которые получают деньги через банк, но еще до сих пор не открыли его. Кроме того, белорусы, которые имеют обычный расчетный счет в банк должны переоформить его в базовый.

В Минтруда рассказали, кому не нужно открывать базовый счет для получения выплат. Среди них эти категории граждан:

Получатели, которым выплаты приходят на почту:

Инвалиды,

Пенсионеры, проживающие в сельской местности,

Граждане старше 70 лет,

Лица с ограниченной способностью к передвижению (функциональный класс 3 и выше),

Родители, ухаживающие за ребенком-инвалидом до 18 лет и получающие пособие по уходу.

Получатели пособий на детей через работу или учебу: если пособие перечисляется на зарплатную карту (например, работающая мама или папа), открывать базовый счет не нужно.

Лица без вида на жительство (иностранцы с разрешением на временное проживание): им базовые счета не открываются, выплаты будут поступать на обычный расчетный счет.

Получатели пособий на погребение.

Вот какие виды выплат переводятся только на базовый счет с 1 июля:

Пенсии

Пособия на детей (если выплачиваются через соцзащиту, а не через работу),

Пособие по безработице,

Государственная адресная социальная помощь,

Пособие по уходу за инвалидом I группы или лицом старше 80 лет,

Выплаты ухаживающим в замещающих семьях,

Выплаты на близнецов,

Материальная помощь к школе.

Кстати, последний срок для обращения в банк по оформлению базового счета — 20 июня этого года.

Что нужно сделать?

Если у вас уже есть базовый счет – ничего не требуется. Если нет – обратитесь в банк для открытия нового базового счета или переоформления текущего счета в базовый.

Как проходит процедура?

Заявитель пишет заявление в банке о перечислении выплат на базовый счет. Далее банк сам передаст данные в органы соцзащиты – дополнительно идти никуда не нужно.

Как вы узнаете о том, что имеете базовый счет?

Это может быть письменное уведомление от органов соцзащиты или СМС-сообщение от банков с напоминанием.

Что еще важно знать?

Базовые счета введены в Беларуси еще в 2022 году, большинство получателей социальных выплат в Беларуси уже переоформили их. Но, если вы не уверены, проверьте (позвоните/посетите) в банке или органе соцзащиты.

Кстати, некоторые банки, например «Беларусбанк» и «Приорбанк» позволяют открыть (или проверить, что открыт) базовый счет посредством систем интернет-банкинга.

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