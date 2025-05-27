С 1 июля пенсии в Беларуси начнут выплачивать по-новому
- 27.05.2025, 12:39
Кому не нужен обязательный базовый счет для получения выплат.
Итак, с 1 июля социальные выплаты в Беларуси будут осуществляться только на базовый счет. Кому нужно позаботиться о его открытии? Об этом пишет blizko.by.
Базовый счет нужно оформить получателям социальных выплат, например, пенсий и пособий, которые получают деньги через банк, но еще до сих пор не открыли его. Кроме того, белорусы, которые имеют обычный расчетный счет в банк должны переоформить его в базовый.
В Минтруда рассказали, кому не нужно открывать базовый счет для получения выплат. Среди них эти категории граждан:
Получатели, которым выплаты приходят на почту:
Инвалиды,
Пенсионеры, проживающие в сельской местности,
Граждане старше 70 лет,
Лица с ограниченной способностью к передвижению (функциональный класс 3 и выше),
Родители, ухаживающие за ребенком-инвалидом до 18 лет и получающие пособие по уходу.
Получатели пособий на детей через работу или учебу: если пособие перечисляется на зарплатную карту (например, работающая мама или папа), открывать базовый счет не нужно.
Лица без вида на жительство (иностранцы с разрешением на временное проживание): им базовые счета не открываются, выплаты будут поступать на обычный расчетный счет.
Получатели пособий на погребение.
Вот какие виды выплат переводятся только на базовый счет с 1 июля:
Пенсии
Пособия на детей (если выплачиваются через соцзащиту, а не через работу),
Пособие по безработице,
Государственная адресная социальная помощь,
Пособие по уходу за инвалидом I группы или лицом старше 80 лет,
Выплаты ухаживающим в замещающих семьях,
Выплаты на близнецов,
Материальная помощь к школе.
Кстати, последний срок для обращения в банк по оформлению базового счета — 20 июня этого года.
Что нужно сделать?
Если у вас уже есть базовый счет – ничего не требуется. Если нет – обратитесь в банк для открытия нового базового счета или переоформления текущего счета в базовый.
Как проходит процедура?
Заявитель пишет заявление в банке о перечислении выплат на базовый счет. Далее банк сам передаст данные в органы соцзащиты – дополнительно идти никуда не нужно.
Как вы узнаете о том, что имеете базовый счет?
Это может быть письменное уведомление от органов соцзащиты или СМС-сообщение от банков с напоминанием.
Что еще важно знать?
Базовые счета введены в Беларуси еще в 2022 году, большинство получателей социальных выплат в Беларуси уже переоформили их. Но, если вы не уверены, проверьте (позвоните/посетите) в банке или органе соцзащиты.
Кстати, некоторые банки, например «Беларусбанк» и «Приорбанк» позволяют открыть (или проверить, что открыт) базовый счет посредством систем интернет-банкинга.