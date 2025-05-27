Мерц призвал готовиться к длительной войне России против Украины 27.05.2025, 12:44

Фридрих Мерц

Кремлю мир не нужен.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал готовиться к длительной войне России против Украины из-за нежелания Кремля вступать в мирные переговоры.

Об этом сообщает The Telegraph.

«Войны обычно заканчиваются из-за экономического или военного истощения с одной или с обеих сторон», — сказал Мерц.

Впрочем он подчеркнул, что ситуация далека «от достижения этого».

«Поэтому нам, возможно, придется готовиться к более длительной войне», — добавил канцлер.

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