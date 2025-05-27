Один из белорусских банков решил закрыть 30 видов депозитов 27.05.2025, 12:43

И повысить процентные ставки по оставшимся.

«Беларусбанк» анонсировал изменения в своей депозитной линейке, которые должны вступить в силу уже завтра, 28 мая. Банк не только решил увеличить процентные ставки по вновь открываемым вкладам в белорусских рублях, но и приостановить заключение новых договоров по целому ряду существующих депозитов в различных валютах. В общей сложности под «оптимизацию» попали как минимум 30 различных вариаций вкладов.

Как следует из сообщения банка и приложенного документа с новыми ставками, с 28 мая по некоторым безотзывным вкладам в белорусских рублях ставки вырастут:

По вкладу «Правильный выбор»:

• со сроком хранения 3 месяца — ставка увеличится до 12% годовых (ранее 11,4%).

• со сроком хранения 6 месяцев — до 12,5% годовых (ранее 11,5%).

• со сроком хранения 9 месяцев — ставка останется плавающей: СР НБРБ + 3,5 процентного пункта (т. е. 13% годовых при текущей СР, а было 11,5%).

• на более длительные сроки (18, 24, 36, 60 месяцев) ставки также привязаны к СР НБРБ и составят СР + 4,7 п. п. или СР + 4,8 п. п. (т. е. 14,2% и 14,3% годовых соответственно, ранее максимум был 14,1%).

По вкладу «Сберегай онлайн»:

• со сроком хранения 4 месяца — ставка вырастет до 12,3% годовых (ранее 11,7%).

• со сроком хранения 7 месяцев — до 12,6% годовых (ранее 12%).

По вкладу «Правильный выбор онлайн» (безотзывный):

• со сроком хранения 3 месяца — до 12,2% годовых (ранее максимум был 11,6% на общих условиях).

• со сроком хранения 6 месяцев — до 12,7% годовых (ранее 11,9% на общих основаниях).

Повышения коснутся и некоторых других вкладов, в том числе открываемых в рамках клубных продуктов или через отделения «Белпочты».

Какие вклады нельзя оформить?

Одновременно с повышением ставок по одним продуктам, «Беларусбанк» решил «приостановить» заключение новых договоров по целому ряду других. В списке на «оптимизацию» оказались как минимум 30 различных вариаций вкладов:

В белорусских рублях:

• Отзывный вклад «Правильный выбор» на 3 и 9 месяцев.

• Безотзывный «Классик Безотзывный на 1 год» с фиксированной ставкой.

• Безотзывные «Доходный плюс» и «Доходный плюс онлайн».

• Безотзывный «Растём вместе» (в рамках продукта «Детский») на 3 и 4 года.

• Отзывный «Отзывный для нерезидентов» на 3 месяца.

• Безотзывный «Безотзывный для нерезидентов» на 3 и 9 месяцев.

• Отзывный «Правильный выбор онлайн» на 45 дней, 6 и 9 месяцев (за исключением некоторых клубных продуктов).

В российских рублях:

• Отзывный «Классик Отзывный с фиксированной процентной ставкой» на 3, 6, 9 месяцев.

• Отзывный «Рублёвый» на 13, 18, 24, 36 месяцев.

• Безотзывный «На будущее» (в рамках продукта «Детский») на 3 и 4 года.

• Отзывный «Фиксированный Онл@йн» на 3, 6, 9 месяцев.

• Отзывный «Рублёвый онлайн» на 13, 18, 24, 36 месяцев.

В долларах США и евро:

• Безотзывный вклад «Растём вместе» (в рамках продукта «Детский»).

Банк уточнил, что пополнение ранее открытых вкладов из этого списка не прекращается и будет осуществляться на прежних условиях.

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