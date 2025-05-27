Может ли креатин сделать вас умнее? 3 27.05.2025, 12:53

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Вот что говорит наука.

Когда-то креатин был добавкой для бодибилдеров, а теперь он захватывает рынок «умного здоровья». Его добавляют в батончики, напитки и жевательные резинки, обещая не только рост мышц, но и улучшение памяти, настроения и концентрации, пишет журнал Men’s Health (перевод — сайт Charter97.org).

Фармацевт Дрю Дайбл из Миссури начал принимать 5 граммов креатина ежедневно не ради спорта, а ради ментального фокуса. Он вдохновился подкастами нейробиолога Эндрю Хубермана, где креатин назывался чуть ли не панацеей для мозга.

Однако научное сообщество настроено сдержанно. Обзор 2024 года в Behavioural Brain Research показал: у здоровых молодых людей креатин не оказывает значимого влияния на мозг. Эффект наблюдается только у людей с дефицитом креатина (вегетарианцы, пожилые, страдающие от недосыпа).

«Коррекция дефицита часто дает яркий эффект, но это не значит, что добавка улучшает здоровье у тех, кто в норме», — говорит невролог Питер Робинсон из Университета штата Огайо.

Для физической формы креатин по-прежнему эффективен. Лучше всего работает классическая форма — креатин моногидрат в порошке. Жидкие формы хуже, так как креатин в растворе быстро разрушается. Важно выбирать сертифицированные добавки с дозой 5 г.

«Креатин можно рассматривать как часть общего плана по здоровью для тренировок или аэробика», — говорит физиолог Шон Арендт.

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