Президент Литвы назвал «сильными и адекватными» слова Трампа о Путине 5 27.05.2025, 12:54

1,194

Гитанас Науседа

Фото: DELFI

Глава Белого дома назвал российского диктатора «безумным».

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал «сильным и адекватным» заявление президента США Дональда Трампа о том, что российский диктатор Владимир Путин сошел с ума. Об этом сообщает Delfi.

«Это сильное заявление, это абсолютно адекватное заявление, потому что нам это было ясно задолго до этого. Что ж, президент пришел к такому выводу, и, судя по всему, Путин в последнее время предоставил для этого массу оснований», — отметил Науседа.

Он отметил, что страна-агрессор Россия целится по военной инфраструктуре и гражданскому населению Украины, пытаясь нанести как можно больший вред стране

«Таким образом Путин настраивает против себя весь мир и, безусловно, заслуживает гораздо более жестких санкций, чем те, которые сейчас к нему применяют», — сказал президент Литвы.

Однако, несмотря на заявления Трампа, Науседа уточнил, что не может гарантировать более решительных мер для давления на РФ со стороны президента США.

«Я не могу этого гарантировать, потому что не могу оценивать планы президента Трампа. Просто в некоторых случаях он реагирует резко, в других случаях мы можем иногда пожимать плечами и удивляться, почему вдруг такой позитивный тон», — пояснил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com