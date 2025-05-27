«Цены растут быстрее, чем можно накопить» 27.05.2025, 13:06

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Белоруска рассказала, как копит на свою квартиру, — ее вариант вызвал вопросы.

Белоруска рассказала в TikTok, как копит на свое жилье. Девушка рассчитывает получить льготный кредит, но для этого ей придется три года жить в общежитии и серьезно экономить. Ее история вызвала оживленную дискуссию в TikTok, пишет «Зеркало».

Белоруска переехала из арендованной квартиры в центре Минска, за которую платила 250 долларов, в общежитие. Причем живет в комнате она не одна. Сделала это, чтобы накопить на свое жилье.

Девушка рассказала, что работает начальницей испытательной лаборатории комплексных гигиенических исследований.

Копить решила с помощью жилищно-накопительного вклада в «Беларусбанке» под 9,5% годовых, то есть под ставку рефинансирования.

За три года, по словам блогерки, ей надо собрать 50 тыс. рублей. По ее расчетам, это будет 25% от стоимости ее будущего жилья. «То есть каждый месяц я должна откладывать по 1400 рублей, чтобы через три года у меня была сумма 50 тысяч. А на остальную сумму 150 „белок“ (тысяч рублей. — Прим. ред.) меня докредитует банк», — говорит девушка.

В комментариях она уточнила, что ее зарплата — 1500 рублей.

@zagar_liza Я переехала из арендованной квартиры в центре Минска за 250 $, на койко место в угол в общежитии 6 м², чтобы накопить на свое жильё в столице. Я работаю начальником испытательной лаборатории комплексных гигиенических исследований, и родом я сама из Жлобина. Вчера я открыла жилищно-накопительный вклад под 9,5% годовых. И за 3 года мне нужно насобирать 50.000 byn (25% от заявленной суммы накопления), а 75% доаккредитовывает банк. То есть каждый месяц я должна откладывать по 1400 byn, чтобы через 3 года у меня была сумма 50 тысяч белок, а на остальную сумму 150 тысяч белок меня доаккредитует банк. Вклад действует для покупки жилья не только в Минске, но и других городах, а также первички и вторички. Если я не успею насобирать 50 тысяч белок, то договор можно продлить еще на 2 года. Я уже успела пополнить вклад на 5 byn 😃 Кредит могут дать до 20 лет (то есть мне будет 47 лет) И если вы хотите помочь насобирать мне на квартиру, то просто достаточно вашей подписки. Подпишись. ♬ Aesthetic - Tollan Kim

Выполнение всех условий по вкладу позволит ей получить льготный жилищный кредит на 20 лет по нынешним меркам под 12,5% годовых (ставка рефинансирования плюс 3 процентных пункта).

История белоруски вызвала бурную дискуссию:

«Квартира в Минске за три года подорожала на 15 тыс. долларов. Это как воду в сите носить».

«Как можно откладывать 1400 рублей каждый месяц? А жить здесь и сейчас на что?»

«Через три года нужно будет собирать 100 тысяч. Такая же ситуация, начинал собирать 18 тысяч, а по итогу накопил 30 тысяч, иначе ничего не купишь».

«Я в 18 лет открыл (депозит. — Прим. ред.) на 30 тысяч. Каждый месяц пополнял на 850 рублей. В 21 год взял 100 тыс. кредита, и в сумме этого хватило на 45 м² в новостройке. Кредит плачу 928 рублей в месяц. Желаю вам удачи, и пусть все получится».

«Когда я открывала вклад, можно было двушку в Минске купить за 160 тыс., теперь они стоят больше 200 тыс. Цены на квартиры растут быстрее, чем можно накопить или дождаться кредита. Я сумму сразу вносила в банк, ждать нужно было 1 год 9 мес. Так за это время цены выросли больше чем на 50 тыс. Планы поменялись, и кредитом не воспользовалась. Когда закрыла вклад, проценты не начислили».

«1400 рублей в месяц — это нереально. Ну если, конечно, очень экономить. Но что потом? Квартира без отделки будет еще плюс к кредиту 10 тыс. долларов на ремонт минимум. Ой кабала».

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