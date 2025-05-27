На химзаводе в Китае произошел мощный взрыв 2 27.05.2025, 13:24

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Местные жители публикуют видео с большим столбом дыма.

В китайской провинции Шаньдун произошел масштабный взрыв на химическом заводе Shandong Youdao Chemical. Об этом сообщает Reuters во вторник, 27 мая.

Взрыв произошел в цехе предприятия, расположенного в городе Вейфан. На месте работают спасатели. Информации о пострадавших или погибших пока нет.

В соцсетях появились видео, на которых слышны звуки взрыва, а также виден густой серый дым над предприятием и разбитое стекло в соседних домах.

Местные жители сообщают о сильной вибрации, некоторые покидали здания или находились в укрытиях.

Компания Himile Group, которой принадлежит завод, пока не прокомментировала ситуацию. Акции аффилированной компании Himile Mechanical упали почти на 4%.

Shandong Youdao Chemical основан в 2019 году. Завод занимается производством пестицидов, фармацевтических препаратов и промежуточных химикатов. На предприятии работают 300 человек.

Massive explosion at Youdao Chemical Co. in Gaomi County, Shandong, China today.

Thick smoke visible for miles. Emergency crews on site for rescue & medical aid. Cause unknown, response ongoing. #China pic.twitter.com/q5v0BIHeG5 — KarmaYogi (@karma2moksha) May 27, 2025

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