Foreign Affairs: Россия должна заплатить 27.05.2025, 13:35

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Конфискация активов может спутать планы Кремля.

Все чаще звучат призывы использовать замороженные российские активы для финансирования обороны и восстановления Украины. Бывший заместитель министра финансов США Уолли Адейемо и экс-сотрудник Совета нацбезопасности США Дэвид Шимер пишут для Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org), что конфискация российских активов — это не только морально оправданный, но и стратегически эффективный шаг.

По мнению авторов, Европа может направить средства из замороженных резервов Центробанка России — порядка $300 миллиардов — на закупку вооружений, поддержку украинского оборонного сектора и стабилизацию экономики. Это дало бы Киеву долгосрочный источник помощи без серьезных затрат для европейских стран.

Кроме того, конфискация активов может спутать планы Кремля. Путин рассчитывает на истощение западной помощи. Европа может показать, что у нее достаточно ресурсов, чтобы поддерживать Киев годами. Это укрепит позиции Украины и повысит шансы на справедливое и устойчивое окончание войны.

Авторы призывают Евросоюз принять аналог американского REPO Act — закона, разрешающего конфискацию суверенных активов агрессора. Если страны ЕС не смогут договориться, такие шаги должны предпринять отдельные страны.

В условиях, когда Россия продолжает агрессию при поддержке Китая, Ирана и КНДР, а США снижают помощь Украине, именно Европа может переломить ситуацию. И, по мнению авторов, настал момент сыграть главным козырем — российскими деньгами.

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