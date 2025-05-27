Проблема в одной персоне 1 Андрей Бронишевский

27.05.2025, 13:44

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Перестановки не спасут режим.

Во вторник Александр Лукашенко расширил полномочия и самостоятельность вице-премьеров. Так что перевод на прошлой неделе Натальи Петкевич из администрации в Совмин не был ссылкой. При стареющем и теряющем управленческую дееспособность Лукашенко, правительство становится тем органом, который и будет заниматься всеми повседневными управленческими делами. А чтобы у главы правительства не возникало никаких нехороших искушений, руководство должно стать коллективным. По образцу позднесоветского политбюро.

Согласно опубликованному во вторник постановлению, вице-премьеры могут самостоятельно принимать управленческие решения, не дожидаясь пока их одобрит премьер-министр. Будут контролировать их исполнение и наказывать тех, кто исполняет принятые решения ненадлежащим образом. А также, получают полную свободу действий в организации таких совещаний, какие они только захотят.

По общепринятым меркам расширение полномочий нельзя назвать великой административной революцией. Но для вертикальноориентированной системы управления Беларуси что-то революционное во всем этом есть.

Об идее заменить в правительстве вертикаль власти горизонталью Лукашенко сказал еще в марте. Назначая вице-премьеров, он пообещал, что полномочий у вице-премьеров теперь больше.

«Значительно больший вес будут иметь заместители премьер-министра. Председатель правительства у нас — председатель, он организовывает работу правительства, ведет заседания правительства, но ни в коем случае не принимает каких-то единоличных решений», — сказал тогда Лукашенко.

То есть, премьер-министр в новом правительстве должен быть не главным, а первым среди равных. Потому что заниматься повседневными государственными делами Лукашенко уже не хочется и не очень можется. Но доверить все эти дела одному человеку боязно. Вдруг облеченный высоким доверием захочет чего-нибудь странного.

Поэтому вместо себя Лукашенко пытается придумать какое-нибудь коллективное руководство. Чтобы, с одной стороны, оно коллективно всем руководило. А с другой стороны, чтобы не претендовало на что-то большее.

Правда, пока получается не очень хорошо. Назначенный в правительственное политбюро Владимир Караник продержался на посту вице-премьера всего пару месяцев. Пришлось заменять его на более эффективного менеджера, замглавы лукашенковской администрации Наталью Петкевич. Да еще усилить экономический штаб экс-главой КГБ Валерием Вакульчиком. В должности начальника аппарата Совмина он сможет присматривать, чтобы остальные члены политбюро не слишком распоясались со своими расширенными полномочиями.

Но сомнительно, что новые полномочия и новые назначения сильно помогут повышению эффективности государственного управления. Потому что проблема ведь не в персонах. Проблема в одной персоне, с хроническим синдромом синих пальцев. Которая даже отойти от дел нормально не в состоянии, не говоря уже о том, чтобы этими делами повседневно заниматься.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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