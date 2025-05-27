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У главы РПЦ Гундяева — официальное раздвоение личности

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  • 27.05.2025, 14:04
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У главы РПЦ Гундяева — официальное раздвоение личности

В налоговой системе РФ он стал «Иваном Прохоровым».

Загадочная история произошла с главой РПЦ Кириллом (в миру — Владимиром Гундяевым). В налоговой системе он стал Иваном Прохоровым с теми же паспортными данными — но при этом сохранил и свое реальное имя, пишет «Точка».

О том, что у патриарха есть второе имя в налоговой службе, в январе рассказала программа «Можем объяснить». Позднее эту информацию подтвердил расследовательский проект «Система». Выяснилось, что в системе ФНС патриарха зовут Иван Захарович Прохоров — все остальные паспортные данные, включая ИНН и дату рождения, совпадают с данными Кирилла.

В реальности такого человека не существует. «Система» в свою очередь уточнила, что у представителей РПЦ такое замечается впервые. Издание сравнивает «раздвоение Кирилла» с казусом Патрушева — он скрыт в ФНС под псевдонимом Евгений Луков, выяснил ранее «МО».

На самом деле это две разных ситуации. Патрушев с его актуальными паспортными данными, ИНН и датой рождения вообще отсутствует в системе ФНС (зато там есть Луков). А вот патриарх присутствует там сразу в двух видах — его паспортные данные и ИНН есть одновременно у Владимира Гундяева и Ивана Прохорова.

Журналист-расследователь Андрей Захаров рассказывал, что российская налоговая служба с 2019 года использует систему «Налог-3», которая позволяет в ручном режиме менять ФИО высокопоставленных чиновников и их родственников. Все это делается, чтобы скрыть их доходы и собственность. Но двойник патриарха Кирилла, судя по утечкам, ничем не владеет и нигде не получает зарплату (в отличие от двойника Патрушева, который «зарабатывает деньги» в администрации президента).

В случае с патриархом Кириллом речь могла бы идти о реестровой ошибке в системе ФНС. Однако ее журналисты заметили еще в январе, но патриарх по-прежнему может отчитываться о налогах под чужой фамилией

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