«Путешествия дилетанта» возвращаются

«Путешествия дилетанта» возвращаются2
- 27.05.2025, 14:14
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Правда, под новым названием.
Трэвел-шоу «Путешествия дилетанта», которое много лет вел актер Юрий Жигамонт, возобновило видеорассказы об интересных и знаковых местах Беларуси. Первый выпуск под названием «Падарожжы з Жыгамонтам», посвященный местечку Гервяты в Островецком районе Гродненщины, уже вышел на YouTube, за несколько дней его посмотрели почти 5,5 тысяч раз.
Напомним, проект был на паузе несколько лет. Теперь, как рассказал сам ведущий в описании к видео, «Путешествия…» будут выходить каждую неделю, а предложения, комментарии и вопросы зрителей приветствуются:
«Без вас праграма немагчымая, ваша неабякавасць – як паветра! Мы вельмі цешымся чарговай сустрэчы з вамі, і вельмі спадзяёмся, што гэта ўзаемна».