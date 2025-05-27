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«Путешествия дилетанта» возвращаются

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  • 27.05.2025, 14:14
  • 1,452
«Путешествия дилетанта» возвращаются
Юрий Жигамонт

Правда, под новым названием.

Трэвел-шоу «Путешествия дилетанта», которое много лет вел актер Юрий Жигамонт, возобновило видеорассказы об интересных и знаковых местах Беларуси. Первый выпуск под названием «Падарожжы з Жыгамонтам», посвященный местечку Гервяты в Островецком районе Гродненщины, уже вышел на YouTube, за несколько дней его посмотрели почти 5,5 тысяч раз.

Напомним, проект был на паузе несколько лет. Теперь, как рассказал сам ведущий в описании к видео, «Путешествия…» будут выходить каждую неделю, а предложения, комментарии и вопросы зрителей приветствуются:

«Без вас праграма немагчымая, ваша неабякавасць – як паветра! Мы вельмі цешымся чарговай сустрэчы з вамі, і вельмі спадзяёмся, што гэта ўзаемна».

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