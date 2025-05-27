РосСМИ пишут о серьезных проблемах со здоровьем у мэра Москвы 2 27.05.2025, 14:19

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Сергей Собянин

С ним 24 часа в сутки находится врачи.

Здоровье мэра Москвы Сергея Собянина, вероятно, сильно ухудшилось. Об этом пишет российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

По его данным, у мэра российской столицы с февраля начались проблемы с сердцем.

«Он даже выпал из повестки на некоторое время. Поговаривают, что это мог быть микроинсульт, а теперь рядом с градоначальником 24 часа в сутки находится врачи и личный косметолог», – говорится в сообщении.

5 мая Собянин публично отчитывался нелегитимному президенту РФ Владимиру Путину, и свидетели подтвердили «ВЧК-ОГПУ», что видеозапись рабочей встречи отличается от привычных выступлений мэра.

«Само видео состоит из нарезки множества дублей, а речь докладчика местами, как-будто звучит через преодоление», – рассказали источники.

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