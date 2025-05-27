«И это без скидок» 27.05.2025, 14:27

В магазине под Минском заметили «почти бесплатные» жвачки.

В магазине одной из торговых сетей в микрорайоне Новая Боровая, расположенном в Минском районе, заметили «почти бесплатные» жвачки. Так, их там продавали по цене меньше одного рубля, в то время как более привычная стоимость этого товара — почти два рубля, пишет «Телеграф».

«Шок!!! Dirol в «Гиппо» почти бесплатно, и это обычная стоимость, без скидок. Кто знает, в чем прикол?» — спросила автор ролика. На видео — упаковки жевательной резинки на 13,6 г с разными вкусами по цене 0,71-0,75 рубля.

«Это не только в «Гиппо», я зашел в обычный магазин, на кассе говорят «70 копеек», — поделился один комментатор.

«Видимо, срочно распродают остатки, больше не будет или запрет», — предположил другой. «Может вкусы эти выводят из ассортимента просто», — назвала свою версию автор ролика.

Кто-то думал, что у товара скоро истечет срок годности, но автор видео отрицала это, кто-то же указывал на непопулярность марки жвачки.

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