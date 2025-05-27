«Никто с момента пересечения границы их не остановил?» 5 27.05.2025, 14:38

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Белорусы высказались про перестрелку российских силовиков в Орше.

Утром 26 мая на дороге Орша-Витебск произошла перестрелка между двумя россиянами. В результате один из них застрелил другого.

Оба якобы были высокопоставленными сотрудниками российской полиции — один майор, второй подполковник. На одном из авто не было номерных знаков.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на происшествие. Приводим некоторые из них:

«Скажите, а уже можно без номеров ездить? Ни один мент с момента пересечения границы их не остановил?»

«На танке и с пистолетом - можно и без номеров. В таких запущенных случаях только контролеры со «Стугной» или каким-то другим противотанковым средством могут «оштрафовать».

«А ментам белорусским главное, что бы не их валили. На остальное они закроют глаза».

«Думаю, что пациенты собирали дань с игровых казино на трассе. Въехали через Красную горку, выезжать решили через Рудню, но чего-то не поделили. Может и деньги».

«Синепалый самозванец превратил Беларусь в отстойник для маньяков, террористов, владельцев казино и прочей нечисти. Страна-санаторий для всех видов маргиналов из РФ».

«Это показывает полную тупость власти в Беларуси. Таких разборок «русни» в Беларуси будет становиться все больше, как и уровень применения оружия тоже».

«Проходной двор для российских силовиков».

«Жду, когда же российские силовики начнут отжимать отжатые бизнесы у белорусских силовиков».

«Два москаля стреляют друг в друга под Оршей. Где-то радуется Константин Острожский».

«Самый главный вопрос: где пограничный и таможенный контроль на российской границе, что они спокойно приезжают в чужую страну с оружием».

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