Мерц уточнил свои слова о снятии ограничений для ударов по РФ 1 27.05.2025, 14:46

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Фридрих Мерц

Фото: Getty Images

Канцлер Германии заявил, что Украина имеет право на защиту.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники Украины еще несколько месяцев назад отменили ограничения на использование передаваемого Киеву вооружения для ударов по целям в глубине российской территории, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

«Насколько мне известно, и как я уже говорил вчера, страны, которые ранее устанавливали ограничения по дальности, отказались от них», — заявил Мерц. «Я описал то, что происходит уже несколько месяцев: Украина имеет право использовать полученное оружие и за пределами своей территории».

Это заявление подтверждает разворот в политике Берлина после прихода Мерца к власти в мае, сменившего более осторожного Олафа Шольца. Последний позволял использовать немецкое оружие лишь для ударов по целям вблизи границы, в частности в районе Харькова.

В понедельник, во время обсуждения в Берлине, Мерц подчеркнул: «На сегодняшний день нет абсолютно никаких ограничений по дальности применения оружия, поставляемого Германией, Великобританией, Францией и США». Он добавил, что Украина теперь может защищаться, атакуя военные объекты на территории России.

Среди немецких систем, которые Киев может использовать для таких целей, — самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня MARS II, способные поражать цели на расстоянии до 84 км.

Ранее администрация США одобрила передачу Украине тактических ракет ATACMS, а Великобритания — крылатых ракет Storm Shadow, которые могут поражать цели в глубине российской территории.

На протяжении нескольких лет Украина просила Германию предоставить дальнобойные ракеты Taurus с радиусом действия до 500 км, которых достаточно, чтобы атаковать Москву.

«Мы всегда давали понять, что такое поведение не останется без последствий», — заявил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль, подчеркнув, что Германия продолжит оказывать Украину военную поддержку, «чтобы она могла защитить себя и помешать российскому агрессору успешно продолжать войну».

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