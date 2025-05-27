«Выходной в среду — это бомба» 27.05.2025, 14:57

Белорус сам сделал себе 4-дневку и поделился результатами.

Разработчик Илья сам сделал себе 4-дневку и поделился опытом, пишет Devby.io.

«Осенью 2023 года, еще находясь в найме, я попробовал работать по четыре дня в неделю. Минусов не выявил. Позже, когда перешел на фриланс, сознательно решил придерживаться сокращенной рабочей недели.

Я ушел из найма осенью 2024 года и сознательно решил работать четыре дня в неделю. Мой средний рабочий день — 9—10 часов. Из них 3—4 часа я на связи, остальное время посвящаю сосредоточенной работе в silent mode.

Впервые я опробовал четырехдневку еще в найме — осенью 2023 года. У меня появилось много отпускных дней, но взять полноценный отпуск не получалось. Тогда я решил сделать выходными все среды с сентября по декабрь — и эта формула оказалась идеальной.

Теперь каждая среда у меня — выходной.

Почему не три выходных подряд? Потому что для Атоса это слишком, а для графа де Ла Фер — мало. За три выходных не успеешь как следует отдохнуть, но из рабочих процессов уже выпадаешь. Кажется, что это хорошая идея, но на практике — нет.

А вот выходной в среду — это бомба. Два дня поработал — отдохнул. Снова два дня работы — и снова отдых. Просто не успел устать. При этом де-факто я за четыре дня легко выполняю объем работы полной недели. Меньше нагрузки, меньше стресса, свежая голова — выше и качество, и темп.

Среду я посвящаю обучению, закрываю «хвосты», делаю рефакторинг, знакомлюсь с другими специалистами. Короче, занимаюсь тем, на что не хватает энергии в обычные рабочие дни.

И я выполняю столько же задач, как на 5-дневке.

Работа из дома — зло

Понимаю, у вас может быть другое мнение, и вы знаете 99 причин, почему это не так. Но поверьте — я их учел. За последние 15—20 лет я перепробовал практически все формы занятости и самозанятости, и в итоге все равно всегда арендовал себе офис — даже за свой счет. Сейчас работаю в коворкинге «Працуем» на «Горизонте».

Я проверял: в офисе или коворкинге моя продуктивность выше на 15—30%. И дело не в дисциплине, а в разделе «работа — дом». Даже если у вас есть отдельный кабинет, вы строго соблюдаете регламент и работаете по таймеру, ощущение сверхпродуктивности — это иллюзия.

Можно получить буст от работы из дома в первые 3—4 месяца — пока свежие ощущения, особенно если в офисе был хаос или стресс. На контрасте. Но на дистанции больше года, при нормальной атмосфере в офисе, вы будете работать лучше.

Если вы честно работаете по 7—8 часов в день, постоянная работа из дома со временем превращает жизнь в однообразное «желе» — как бы вы ни старались разнообразить свободное время. Чередовать — можно и нужно.

Я лично работаю как фрилансер, поэтому хожу в коворкинг. Главный плюс — смена обстановки и мультикультурная среда. Очень быстро обрастаешь знакомствами. Когда через стену работают офисы десятка разных IT-компаний, а в опенспейсах сидят фрилансеры всех мастей из разных стран.

Новые проекты и людей находишь буквально по дороге от кулера до туалета.

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