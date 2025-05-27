«Рынок недвижимости какой-то сумасшедший» 27.05.2025, 15:06

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иллюстративное фото

Белoруска рассказала, за сколько сняла квартиру в Бресте.

Молодая пара из Беларуси поделилась в TikTok историей съема квартиры в Бресте. Один из главных критериев поиска — возможность жить с двумя котами, пишет BGmedia.

«Мы еле нашли квартиру с нормальными условиями»

Автор видео рассказывает, что квартиру искали долго — предлагались варианты без ремонта, без мебели, да еще и с запретами на животных, детей или даже «неславянскую» внешность.

В итоге выбрали однокомнатную квартиру в новом доме 2023 года постройки — район тихий (Вулька), современный, с развитой инфраструктурой: рядом Wildberries, магазины, транспорт.

«Квартира находится на втором этаже, есть все необходимое на кухне. Ванная и туалет раздельный, ремонтик такой свеженький, но светленький, ничего особенного, — рассказывает девушка. — Цена — 850 рублей в месяц, плюс коммунальные. Договор подписан на год, за два месяца простоя заплатим 800 рублей, не проживая в ней».

В конце видео автор сетует на то, что «рынок недвижимости в Бресте просто какой-то сумасшедший», цены как в Минске, а стоимость аренды нормальных квартир начинается только от 800 рублей.

«Очень дорого»

Под видеороликом мнения разделились. Кто-то сочувствовал, кто-то возмущался, а кто-то вспоминал свои удачные сделки.

«Ну в Минске за 850 будет конура в 100500 км от метро».

«»Однушку» на Рябцева в 42 кв. м снимаем за $160».

«Очень дорого для Бреста, тем более за «однушку»».

«Как коренная брестчанка говорю — выбор отличный».

Некоторые пользователи считают цену завышенной и отмечают, что в Бресте можно найти варианты дешевле. Другие уверяют, что адекватное жилье с современным ремонтом действительно начинается от 800 рублей. Особо подчеркивают, что допуск с животными — редкость, и именно это сильно ограничивает выбор.

Комментаторы отмечают: цены на аренду растут, особенно в новых домах. Владельцы часто требуют аванс за несколько месяцев и отказываются от арендаторов с детьми или животными.

Ремонт тоже стоит недешево. Один из пользователей пишет: «Вложил в «двушку» 25 тысяч долларов — это под себя. Не для сдачи».

Сколько стоит снять квартиру в Бресте?

На Куфаре в конце мая 2025 года предлагается 280 объявлений об аренде квартир в Бресте. Из них 105 — это однокомнатные квартиры.

Цены на однушки:

- от 300–350 рублей — в старом жилом фонде, часто без мебели и ремонта;

- 450–600 рублей — средний сегмент, в районах вроде Востока или Граевки;

- от 700 до 900 рублей и выше — новостройки, хорошие районы, современный ремонт, техника, часто с мебелью.

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