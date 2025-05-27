ЕС одобрил создание оборонного фонда в 150 миллиардов евро 2 27.05.2025, 15:05

Венгрия воздержалась от голосования.

Министры стран Европейского союза во вторник одобрили создание масштабного оборонного фонда SAFE (Security Action for Europe) объемом 150 миллиардов евро. Решение было принято на фоне растущих опасений возможной агрессии со стороны России и сомнений в надежности гарантий безопасности со стороны США, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Министры ЕС окончательно утвердили программу. Инициативу одобрили 26 из 27 стран — Венгрия воздержалась от голосования.

«Мы одобрили SAFE — первую крупномасштабную программу оборонных инвестиций на уровне ЕС», — заявил представитель Польши, которая председательствует в Совете ЕС в этом полугодии. «Чем больше мы инвестируем в свою безопасность, тем эффективнее сдерживаем тех, кто желает нам зла».

Еврокомиссия предложила создать фонд в марте на фоне растущего беспокойства европейских лидеров по поводу возможности отказа президента США Дональда Трампа от обязательств по защите Европы.

За последние три года европейские государства уже увеличили оборонные расходы более чем на 30%, но в Брюсселе считают, что этого недостаточно.

Москва резко осудила инициативу ЕС по перевооружению, назвав ее «провокацией» и реакцией на «вымышленную угрозу». Однако европейские лидеры указывают, что Россия делала аналогичные заявления и перед началом полномасштабной войны в Украине.

Программа SAFE предусматривает совместное финансирование оборонных проектов между странами ЕС, а также акцент на закупки у европейских производителей для укрепления промышленного потенциала региона. Чтобы проект мог получить финансирование, не менее 65% его стоимости должно приходиться на компании из ЕС, Европейской экономической зоны или Украины.

Компании из стран, подписавших с ЕС соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны, также могут участвовать при выполнении ряда условий. В частности, к таким компаниям теперь может быть отнесена британская BAE Systems — после заключения соглашения между Лондоном и Брюсселем ранее в мае.

Принятие SAFE прошло по ускоренной процедуре, минуя Европарламент — одобрение потребовалось только от правительств стран ЕС.

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