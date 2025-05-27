Путин подставил Лукашенко
- 27.05.2025, 15:12
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Правитель РФ рассказал, куда ушла белорусская картошка.
Лукашенко пожаловался Путину, что весь белорусский картофель ушел в Россию. Об этом рассказал сам глава Кремля.
«Разговаривал с Лукашенко. Говорит, у нас уже весь картофель продали в Россию», — сказал Путин.
Ранее Лукашенко сам комментировал картофельный дефицит в стране.
«Если переживаете за картофель – месяц выдержим. Но без картофеля не будем», — обещал диктатор 8 мая.
Лукашенко заявил, что «белорусы хотят покупать продукцию по низким ценам, а крестьяне же заинтересованы продать свой товар подороже».
Картофель, по словам правителя, уходит в Россию, где цены в несколько раз выше.