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Путин подставил Лукашенко

  • 27.05.2025, 15:12
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Путин подставил Лукашенко

Правитель РФ рассказал, куда ушла белорусская картошка.

Лукашенко пожаловался Путину, что весь белорусский картофель ушел в Россию. Об этом рассказал сам глава Кремля.

«Разговаривал с Лукашенко. Говорит, у нас уже весь картофель продали в Россию», — сказал Путин.

Ранее Лукашенко сам комментировал картофельный дефицит в стране.

«Если переживаете за картофель – месяц выдержим. Но без картофеля не будем», — обещал диктатор 8 мая.

Лукашенко заявил, что «белорусы хотят покупать продукцию по низким ценам, а крестьяне же заинтересованы продать свой товар подороже».

Картофель, по словам правителя, уходит в Россию, где цены в несколько раз выше.

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