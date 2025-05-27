Трамп рассматривает снятие всех ограничений для Украины времен Байдена 27.05.2025, 15:20

Это поможет принудить Россию к переговорам.

США еще не сняли все ограничения, введённые во времена президенства Джо Байдена в отношении ведения боевых действий Украиной, однако Дональд Трамп «серьёзно рассматривает» такую возможность, сообщили два высокопоставленных западных чиновника Kyiv Post.

«Все ранее введённые ограничения — независимо от того, были ли они уже смягчены или нет — в настоящее время пересматриваются, поскольку Трамп считает, что нынешнее статус-кво не отвечает нашим общим интересам в вопросе принуждения России к переговорам», — сказал один из чиновников, не предоставив дополнительных подробностей.

Один из западных чиновников сообщил изданию, что окончательное решение Трампа по поводу давления на Россию, а также следующего этапа поддержки Украины, будет обсуждаться на встречах с немецкими официальными лицами в Вашингтоне на этой неделе.

По словам источника, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль планирует в ближайшие дни прибыть в столицу США. Вадефуль отметил, Европа уже готовит новый пакет санкций. «Реакция Запада последует, и, я думаю, также и от Соединенных Штатов Америки», — добавил он.

Специалист по России и Украине Хорхе Риверо заявляет, что возможное смягчение ограничений Запада на использование Украиной дальнобойного вооружения представляет собой сдвиг в оперативной и стратегической обстановке войны.

«Смягчение ограничений может позволить Киеву наносить удары по военным объектам на территории России, включая авиабазы, с которых запускаются дроны «Герань-2» и стратегические бомбардировщики, осуществляющие массированные удары по украинским городам», — сказал он.

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