закрыть
27 мая 2025, вторник, 16:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У Кадырова сломался голос

  • 27.05.2025, 15:27
  • 3,006
У Кадырова сломался голос
Рамзан Кадыров

Его выступление в личном блоге озвучил диктор.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в официальном аккаунте в телеграме опубликовал ролик со своим участием. Однако вместо его собственного голоса видео озвучено диктором. Это сделано впервые — отмечают журналисты, которые следят за главой Чечни, пишет «Можем объяснить».

Символично, что на кадрах Кадыров чужим голосом комментирует слухи о своей болезни. Причем не опровергает их, а лишь рассуждает о том, что жизнь человека не в его власти: «Болезнь и смерть — это путь каждого человека. Если мне суждено прожить 50, 60 или 70 лет, я их проживу, как предписано, и никто не отнимет ни дня».

На предыдущем видео, опубликованном в официальных каналах Кадырова 22 мая, он совершает инспекцию грозненских строек. Говорит мало и очень тихо. Выглядит уставшим и болезненным.

По данным «Новой газеты Европа», Рамзан Кадыров уже несколько лет борется с серьёзными заболеванием. Ещё в 2019 году ему поставили диагноз некроз поджелудочной железы. Весной 2022-го возникли признаки почечной недостаточности, одышка и застой жидкости в лёгких.

В сентябре 2023 года Кадырова экстренно госпитализировали с острой дыхательной недостаточностью. По информации издания, причиной могла стать передозировка транквилизатора. А уже в 2025-м он впервые не поехал на плановый осмотр в Москву, а лёг в частную клинику «Аймед» в Грозном — учреждение принадлежит его супруге Медни Кадыровой.

Рамзан Кадыров не способен даже в мыслях выделить что-то близкое к этому тексту, считает чеченский активист правозащитник Муса Ломаев. «Посыл этого текста мне лично говорит о том, что Рамзан Кадыров окончательно принял реальность: его эпоха закончена, и он ждет милости со стороны федерального центра».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Переломное событие
Переломное событие Александр Морозов
Вопрос жизни и смерти
Вопрос жизни и смерти Леонид Невзлин
Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов