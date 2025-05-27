У Кадырова сломался голос 27.05.2025, 15:27

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Рамзан Кадыров

Его выступление в личном блоге озвучил диктор.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в официальном аккаунте в телеграме опубликовал ролик со своим участием. Однако вместо его собственного голоса видео озвучено диктором. Это сделано впервые — отмечают журналисты, которые следят за главой Чечни, пишет «Можем объяснить».

Символично, что на кадрах Кадыров чужим голосом комментирует слухи о своей болезни. Причем не опровергает их, а лишь рассуждает о том, что жизнь человека не в его власти: «Болезнь и смерть — это путь каждого человека. Если мне суждено прожить 50, 60 или 70 лет, я их проживу, как предписано, и никто не отнимет ни дня».

На предыдущем видео, опубликованном в официальных каналах Кадырова 22 мая, он совершает инспекцию грозненских строек. Говорит мало и очень тихо. Выглядит уставшим и болезненным.

По данным «Новой газеты Европа», Рамзан Кадыров уже несколько лет борется с серьёзными заболеванием. Ещё в 2019 году ему поставили диагноз некроз поджелудочной железы. Весной 2022-го возникли признаки почечной недостаточности, одышка и застой жидкости в лёгких.

В сентябре 2023 года Кадырова экстренно госпитализировали с острой дыхательной недостаточностью. По информации издания, причиной могла стать передозировка транквилизатора. А уже в 2025-м он впервые не поехал на плановый осмотр в Москву, а лёг в частную клинику «Аймед» в Грозном — учреждение принадлежит его супруге Медни Кадыровой.

Рамзан Кадыров не способен даже в мыслях выделить что-то близкое к этому тексту, считает чеченский активист правозащитник Муса Ломаев. «Посыл этого текста мне лично говорит о том, что Рамзан Кадыров окончательно принял реальность: его эпоха закончена, и он ждет милости со стороны федерального центра».

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