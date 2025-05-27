Ученые раскрыли одну из загадок гигантского мегалодона 2 27.05.2025, 15:30

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Изображение: CoreyFord/iStock/Getty Images

Наука ошибалась.

20 миллионов лет назад гигантская акула, известная как мегалодон, держала в страхе Мировой океан и, как считалось ранее, охотилась на китов в толще воды. Однако новое исследование ставит под сомнение все, что мы знали ранее о рационе мегалодон, пишет Science Alert.

История Земли насчитывает миллиарды лет и за это время наша планета успела стать домом для невероятного количества жизни. Некоторые виды процветают до сих пор, однако другие известны нам лишь по окаменевшим останкам — например, динозавры и огромный мегалодон, державший в страхе океан.

Рацион мегалодона

Ранее ученые полагали, что основу рациона мегалодона составляли киты. Однако новое исследование ставит под сомнение это утверждение: ученые пришли к выводу, что огромные древние акулы действительно питались китами, но их рацион на самом деле был значительно разнообразнее, чем считалось ранее.

По словам соавтора нового исследования, геолога Джереми МакКормака из Франкфуртского университета имени Гете в Германии, результаты их с коллегами работы указывают на то, что мегалодон на самом деле являлся «экологически распространенным универсалом». Мегалодон был достаточно гибким, чтобы питаться морскими млекопитающими и крупной рыбой, как на вершине пищевой пирамиды, так и на нижних уровнях — в зависимости от доступности

Ученые пришли к такому выводу, изучив зубы современных акул и сравнив их с окаменевшими зубами мегалодона — почти единственного, что осталось от вымерших рыб.

Что известно о мегалодон

Мегалодон (Odotus chubutensis) — давно вымерший вид акул, бороздивший просторы океана в период от 23 до 3,6 миллиона лет назад. В то время он находился на вершине пищевой цепи, однако в конце концов был обречен на вымирание. Увы, нам, вероятно, никогда не удастся выяснить, как именно выглядели гигантские акулы, так как их скелет, подобно современным акулам, в основном состоял из хрящей. В итоге все, что нам удалось обнаружить — зубы и несколько позвонков.

Даже этих скупых окаменелостей хватило, чтобы понять, мегалодон был огромным — его длина достигала от 11 до 40 метров. Столь впечатляющие размеры натолкнули ученых на то, что мегалодон, вероятно, мог специализироваться на крупной добыче.

Как определить рацион

Один из способов определить рацион человека, который давно умер — исследовать изотопы в его зубах. Изотоп элемента — это атом, отклоняющийся от нормы по числу нейтронов в своем ядре, а соотношение этих изотопов меняется в зависимости от нескольких факторов, одним из которых является диета.

Ученые отмечают, когда мы едим, некоторые металлы в нашей пище заменяют часть кальция в наших зубах и костях — этого достаточно, чтобы оставить след. МакКормак и его коллеги специально изучили соотношения двух изотопов цинка — более легкого цинка-64 и более тяжелого цинка-66.

Когда рыбы, находящиеся на дне пищевой цепи, питаются, они запасают меньше цинка-66, чем цинка-64. У рыб, которые едят эту рыбу, цинка-66 еще меньше. В результате рыба на вершине пищевой цепи имеет наименьшее количество цинка-66 в сравнении с цинком-64. Именно это исследователи наблюдали в зубах мегалодона и его родственника, вымершего Odotus chubutensis.

Чем питался мегалодон

Исследователи на самом деле не знают, что находилось в самом низу пищевой цепи 18 миллионов лет назад, в то время, когда появились изученные ими зубы мегалодона. Поэтому они сравнили зубы мегалодона с зубами акул, которые сегодня плавают в океанах, чтобы выяснить, чем питались гигантские хищники.

По словам МакКормака, они с командой пришли к выводу, что морской лещ, питающийся мидиями, улитками и ракообразными, составлял низшее звено изученной пищевой цепи. За ними следовали более мелкие акулы, например: серые акулы и предки современных китообразных, таких как дельфины и киты. Более крупные акулы, такие как песчаные тигровые акулы, находились выше в пищевой пирамиде, а на вершине находились гигантские акулы, такие как Araloselachus cuspidatus и акулы Otodus, в число которых входит мегалодон.

Более ранние исследования уже показали, что мегаладон на самом деле находился на вершине пищевой цепи. Новое исследование показывает, что разница в изотопах между мегалодоном и животными на самом низком уровне, изученном исследователями, не была резкой, что позволяет предположить, что акула не была привередливой в еде.

Любопытно, что рацион мегаладона, вероятно, также зависел от места обитания. Например, зубы мегалодона, найденные в Пассау (Германия), в большей степени питаются на нижних уровнях пищевой цепи. К слову, выводы ученых указывают на то, что поведение мегаладон не отличается от оппортунистического подхода к охоте, продемонстрированного белыми акулами (Carcharias carcharodon), что само собой разумеется.

Ученые также подтвердили, что вымирание мегаладон, вероятно, связано с ростом популяции больших белых акул. Из-за конкуренции в своей экологической нише мегалодон стал более уязвимым.

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