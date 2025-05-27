Работники фармацевтической компании 10 месяцев были без зарплаты 2 27.05.2025, 15:43

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Задолженность компании - 430 000 рублей.

Одна из фармацевтических компаний в Минске 10 месяцев не выплачивала сотрудникам зарплату. Пострадали 18 человек, сообщают в прокуратуре.

В ведомстве отмечают, что о нарушениях стало известно в ходе проверки — 18 работникам не выплатили зарплату за период с апреля 2024 года до февраля 2025 года. Общая сумма составила свыше 430 000 рублей.

Часть 1 статьи 73 Трудового кодекса РБ гарантирует работникам регулярную выплату зарплаты не реже двух раз в месяц.

Прокуратура вынесла предписание руководителю компании, в котором потребовала немедленно погасить задолженность по зарплате. Отмечается, что трудовые права работников были полностью восстановлены.

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