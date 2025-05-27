У «Европочты» случилась утечка данных
- 27.05.2025, 16:00
Система защиты персональных данных была нарушена.
У «Европочты» произошла утечка личной информации клиентов. Об этом сообщает Национальный центр защиты персональных данных Беларуси.
«Центр получил уведомление от владельца сервиса «Европочта» о нарушении системы защиты персональных данных», – заявили в организации.
Там уточнили, что при отправке уведомлений клиентам от имени «Пошты Беларусі» кто-то перехватывал номера мобильных телефонов. После этого пользователям отправляли фишинговые сообщения.
- Владельцем сервиса оперативно приняты меры по блокировке возможности перехвата номеров мобильных телефонов клиентов, – отметили в центре.
Как обезопасить себя
Чтобы не стать жертвой мошенников, придерживайтесь следующих рекомендаций:
- не переходите по незнакомым или подозрительным ссылкам в электронных письмах или сообщениях;
- проверьте источник сообщения – убедитесь, что оно поступает от официальных адресов и организаций;
- не разглашайте личные данные и номера телефонов в ответ на сомнительные сообщения или на неопределенных сайтах.