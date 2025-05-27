У «Европочты» случилась утечка данных 27.05.2025, 16:00

Система защиты персональных данных была нарушена.

У «Европочты» произошла утечка личной информации клиентов. Об этом сообщает Национальный центр защиты персональных данных Беларуси.

«Центр получил уведомление от владельца сервиса «Европочта» о нарушении системы защиты персональных данных», – заявили в организации.

Там уточнили, что при отправке уведомлений клиентам от имени «Пошты Беларусі» кто-то перехватывал номера мобильных телефонов. После этого пользователям отправляли фишинговые сообщения.

- Владельцем сервиса оперативно приняты меры по блокировке возможности перехвата номеров мобильных телефонов клиентов, – отметили в центре.

Как обезопасить себя

Чтобы не стать жертвой мошенников, придерживайтесь следующих рекомендаций:

- не переходите по незнакомым или подозрительным ссылкам в электронных письмах или сообщениях;

- проверьте источник сообщения – убедитесь, что оно поступает от официальных адресов и организаций;

- не разглашайте личные данные и номера телефонов в ответ на сомнительные сообщения или на неопределенных сайтах.

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