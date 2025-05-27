Atlantic Council: «Инициатива трех морей» расширит миссию
- 27.05.2025, 16:05
Он поможет защитить ключевую инфраструктуру региона от гибридных угроз.
«Инициативы трех морей» (3SI) может расширить сферу деятельности за пределы энергетики, транспорта и цифровых технологий. Эксперты призывают к созданию Центра оборонных инноваций, который займется защитой ключевых объектов в регионе от кибератак, саботажа и других форм гибридной войны, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
С момента своего основания десять лет назад инициатива объединяет 13 стран ЕС между Балтийским, Адриатическим и Черным морями. Успех инициативы был связан с узкой специализацией на инфраструктурных проектах. Однако с усилением давления со стороны России, эксперты считают необходимым включить оборонный компонент в повестку.
Центр оборонных инноваций сможет разрабатывать и внедрять технологии двойного назначения — от защищенных энергетических систем до транспортных коридоров, способных обеспечивать быструю переброску военной техники. Особое внимание заслуживает разработка защищенной инфраструктуры на этапе проектирования, а не после ее ввода в эксплуатацию.
США, Германия, Еврокомиссия, Япония и Украина готовы стать партнерами и поддержать это направление. Центр также может стать связующим звеном между оборонными системами Европы, Северной Америки и Индо-Тихоокеанского региона.
Особенно ценный опыт по защите и проектированию защищенных энергосетей может привнести Украина.
Это поможет не только укрепить восточный фланг ЕС и НАТО, но и усилить трансатлантическое промышленное сотрудничество на фоне растущей конкуренции с авторитарными государствами.