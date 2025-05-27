Между Полоцком и Новополоцком «провалилась» дорога 27.05.2025, 16:12

Движение полностью перекрыто.

На дороге между Полоцком и Новополоцком в районе населённого пункта Экимань «обрушилось дорожное полотно». Как сообщила ГАИ Витебской области, это случилось вблизи больницы Ксты. Движение на этом участке полностью перекрыто, принимаются меры для устранения обвала. Водителям порекомендовали заранее выбирать маршруты с учётом ограничений, пишет «Телеграф».

Причины обрушения в ГАИ не назвали. Напомним, на Витебщине сейчас «сезон дождей», буквально за день выпала почти вся месячная норма.

ГАИ информировала, что объезд закрытого участка осуществляется через так называемую «хлебозаводскую» дорогу (Н-16303).

В связи с перекрытием изменятся и маршруты некоторых автобусов.

По информации novaya.by, новополоцкие автобусы маршрута № 5 будут следовать с автовокзала Новополоцка до деревни Экимань, далее уходить направо по улице Центральной через коттеджный посёлок и в Полоцк. Временные остановочные пункты на этом изменённом маршруте — «Экимань», «Вильнюсское шоссе», «ТЦ „Манеж“». В обратном направлении схема движения будет такой же.

Автобусы маршрутов № 15 и № 314, как сообщается, при выезде на дорогу Р-45 будут следовать сразу в сторону Кстов и городского посёлка Ветрино с временным остановочным пунктом на пересечении автодорог и в Экимани.

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