«Утечка мозгов» из России установила рекорд за 25 лет 1 27.05.2025, 16:17

Tемпы бегства ученых ускорились.

Вооружённый конфликт между Россией и Украиной спровоцировал небывалый отток учёных из российских научных учреждений. Согласно исследованию Андрея Ловакова из Немецкого центра исследований высшего образования и науки, в период с 2022 по 2024 год Россия ежегодно теряла около 0,8% активных исследователей базы данных учёных Scopus (всего в ней было 856 853 профилей авторов с российским адресом), пишет The Moscow Times.

По сравнению с довоенным периодом, когда страна ежегодно теряла от 0,05% до 0,17% исследователей, темпы бегства ученых ускорились более чем в 4 раза и стали беспрецедентными с 2000 года: тогда за рубеж уехали 0,88% исследователей.

Отток ученых из России наблюдается практически постоянно на протяжении последних 25 лет, следует из подсчетов Ловакова: лишь в середине 2010х, на короткий промежуток времени, чистый коэффициент миграции был положительным — то есть приезжало ученых больше, чем покидало страну. Рост миграции исследователей вновь ускорился в 2018 году, а после начала войны процесс принял взрывной характер. В период с 2021 по 2023 год чистый коэффициент миграции с минус 0,17 подскочил до минус 0,83, что стало вторым худшим показателем в истории. Даже в конце 1990-х отток был меньше, следует из данных Ловакова: показатель колебался между минус 0,36 и минус 0,64.

Большинство российских учёных, покинувших страну, переезжали в Германию, США и Швейцарию. Однако всё более заметным становится интерес к нетрадиционным направлениям, таким как Армения, ОАЭ и Казахстан.

При этом «дружественные» страны, такие как Китай и Индия, пока не зафиксировали значительного притока российских специалистов. Подтверждением верности методики Ловакова может считаться рост миграции россиян из Швейцарии (коэффициент снизился с -0,018 в 2019 до резкого -0,294 в 2024), что, скорее всего, связано с политикой ЦЕРН. Научный центр в этот период отказался работать с российскими учеными.

Утечка мозгов затронула практически все научные дисциплины, говорится в исследовании. Наибольшие потери наблюдаются в физике, астрономии, информатике и математике — областях, традиционно сильных в российской науке. Ловаков утверждает, что эти данные указывают на нарастающий кризис в академической системе России и подрыв научного и инновационного потенциала страны, а также сулят серьёзные вызовы для системы высшего образования и снижение научного веса России в мире.

«Беспрецедентный отток научных кадров из России будет иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия — как для российской академической системы, так и для глобального научного сообщества», — говорится в исследовании Ловакова.

Точных данных о масштабах миграции у исследователей из России нет, но они считают, что существуют и другие данные, косвенно подтверждающие масштабный переезд. Так, например, в период с середины 2022 года по 2023 год 11,1% российских разработчиков программного обеспечения на GitHub сменили страну в своем профиле. Британские исследователи Майи Чанкселиани и Елизавета Белкина в 2024 году тоже представляли обзор оттока исследователей из России — согласно базе данных ORCID, около 2500 ученых покинули Россию после февраля 2022 года.

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