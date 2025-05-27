Беларусь лидирует по темпам инфляции среди стран ЕАЭС 27.05.2025, 16:26

В апреле зафиксировано наибольшее в союзе подорожание продовольственных и непродовольственных товаров.

В апреле 2025 года в Беларуси зафиксировано наибольшее в Евразийском экономическом союзе подорожание продовольственных и непродовольственных товаров, следует из проведенного «Позіркам» анализа данных Евразийской экономической комиссии.

В целом по союзу продукты питания в апреле подорожали на 0,8% (с начала года — на 4,4%, в годовом измерении — на 11,7%): в Беларуси — на 1,4% (+4,2% и +8,3% соответственно), Армении — на 1,2% (+4,9% и +5,3%), Казахстане — на 1,1% (+5,7% и 8,5%), России — на 0,7% (+4,2% и +12,7%), Кыргызстане — на 0,5% (+3,6% и +8,7%).

Непродовольственные товары в ЕАЭС выросли в цене на 0,1% (+1% и +5,6%): в Беларуси — на 0,7% (+2,2% и +3,6%), Казахстане — на 0,6% (+3% и 8,9%), Кыргызстане — на 0,3% (-0,3% и +4,6%); в России подешевели на 0,1% (+0,8% и +5,4%), Армении — на 0,2% (-0,4% и -0,5%).

Платные услуги стали дороже на 0,7% (+4,6% и +12,4%): в Казахстане — на 1,9% (+6,5% и +15,7%), Беларуси и России — на 0,5% (+5,1% и 7% и +4,5% и +12,8% соответственно), Армении и Кыргызстане — на 0,1% (+1,1% и +2,7% и 1,1% и 5,9%).

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