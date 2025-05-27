Ученые: Если бы не Юпитер нас бы не было 1 27.05.2025, 16:33

Какие планеты в Солнечной системе появились первыми?

В Солнечной системе находится 8 планет, которые размещены на разном расстоянии от Солнца. Можно подумать, что планеты, которые находятся ближе к нашей звезде, появились первыми, но это не так, пишет Popular Science.

Примерно 4,5 млрд лет назад в результате сжатия плотного газового облака появилось Солнце. То, что осталось после формирования нашей звезды превратилось в протопланетный диск, где кружили миллиарды частиц пыли и газа. В протопланетном диске, который окружал Солнце, частицы начали слипаться, и создавали все большие и большие комки материи. Так образовались протопланеты, которые путем дальнейшего накопления материала, превратились в 8 планет Солнечной системы: Нептун, уран, Сатурн, Юпитер, Марс, Земля, Венера и Меркурий (по мере близости к Солнцу).

С помощью наблюдения за другими звездными системами, астрономы выяснили как создалась наша Солнечная система. Миллиарды лет назад вокруг Солнца было расстояние, на котором было достаточно холодно для образования льда. Это место известное как снеговая линия находилось там, где сейчас расположен главный пояс астероидов – между Марсом и Юпитером.

Протопланетный диск, окружающий молодую звезду в Млечном Пути

Фото: NASA

Сегодня лед есть почти на каждой планете, даже на Меркурии, который находится ближе всего к Солнцу. Но миллиарды лет назад только молодые протопланеты за пределами снеговой линии были достаточно холодными, чтобы иметь лед. Лед, газ и пыль, сталкиваясь друг с другом в течение миллионов лет и превратились в гигантские планеты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Внутри снеговой линии формировались планеты земной группы – Меркурий, Венера, Земля и Марс, но этот процесс длился намного дольше, чем за снеговой линией.

Планета Юпитер

Фото: NASA

Астрономы считают, что первыми полностью сформированными планетами в Солнечной системе были Юпитер и Сатурн. Для того, чтобы стать полноценными планетами, которые являются самыми большими мирами в Солнечной системе, им потребовалось нескольких миллионов лет. Затем появились Уран и Нептун, которые сформировались за 10 млн лет. Планетам земной группы потребовалось примерно 100 млн лет для формирования.

Планета Сатурн

Фото: NASA

После этого гигантские планеты начали мигрировать, перемещаясь ближе или дальше от Солнца, пока не оказались на орбитах, которые мы видим сегодня.

Нептун мигрировал дальше от Солнца и поменялся местами с Ураном. При этом Нептун выбросил на край Солнечной системы множество небольших ледяных тел. Это место сейчас известно, как пояс Койпера, где находится теперь уже карликовая планета Плутон.

Планета Нептун

Фото: NASA

В то же время Юпитер переместился ближе к Солнцу его огромная гравитация переместила много мелких камней в то место, которое сейчас известно, как главный пояс астероидов.

Но самое важное, когда Юпитер занял свою собственную орбиту, он определил орбиты внутренних планет, включая Землю. Гравитация Юпитера переместила нашу планету в зону обитаемости Солнца, что позволило существовать воде в жидком виде на поверхности Земли и умеренной температуре. Это позволило возникнуть жизни на нашей планете.

Если бы Юпитер не сформировался так, как он это сделал, вполне возможно, что жизнь на Земле не зародилась бы и нас бы здесь сегодня не было.

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