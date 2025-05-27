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В Беларуси построили самый высокий дом в стране

  • 27.05.2025, 16:38
  • 1,772
В Беларуси построили самый высокий дом в стране

Причем не в столице.

В Беларуси наконец достроили панельный дом на 24 этажа – это рекорд для страны. Причем не в столице, а в Гомеле. Даже в Минске таких высоких панелек пока нет.

Дом находится на улице Мазурова, в 18-м микрорайоне. Его начали строить в мае 2023 года. Это первый из трех новых домов, которые возводят по типовой серии 152М, пишет Blizko.by. Раньше такие дома в Беларуси строили максимум на 14 этажей, а этот стал первым 24-этажным.

В доме будет 184 квартиры:

• однокомнатные – от 46 «квадратов».

• двухкомнатные – от 49 «квадратов»

• трехкомнатные – от 83 «квадратов».

Изначально здание должно было быть овальным, но потом проект упростили, и дом стал прямоугольным. Его планировали сдать еще 29 января 2025 года, но сроки несколько раз переносили. В итоге дом сдали 26 мая 2025 года. Рядом уже строятся еще два таких же.

Интересно, что еще в 2010 году в Минске тоже обещали высокие панельные дома – до 25 этажей. Но за 15 лет таких построек так и не появилось.

К слову, в Минске самые высокие многоподъездные панельки пока не выше 19 этажей. В Новой Боровой недавно достроили панельный дом на 23 этажа, но это пока редкость.

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