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У Трампа озвучили возможное место встречи с Путиным и Зеленским

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  • 27.05.2025, 16:50
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У Трампа озвучили возможное место встречи с Путиным и Зеленским

США получили от Украины перечень условий для достижения мира.

Соединенные Штаты Америки получили от Украины перечень условий для достижения мира и теперь ожидают от РФ соответствующего меморандума.

Как передает РБК-Украина, об этом в эфире Fox Business заявил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог.

По словам Келлога, необходимо продолжать давление на россиян для того, чтобы заставить их сесть за стол переговоров с Украиной. Он напомнил, что во время разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным россияне сказали, что собираются подготовить меморандум.

США уже получили соответствующий документ от украинской стороны, и ждут его от российской стороны для того, чтобы сравнить. Как только это произойдет, то состоится еще одна встреча по мирным переговорам. Возможно она состоится в Женеве.

- Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не захотели туда ехать. Поэтому Женева может стать следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера - Путин, президент Зеленский и президент Трамп - и наработают все это и подпишут какой-нибудь документ, чтобы положить конец этой войне, - заявил Келлог.

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