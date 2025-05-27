У Трампа озвучили возможное место встречи с Путиным и Зеленским 4 27.05.2025, 16:50

1,380

США получили от Украины перечень условий для достижения мира.

Соединенные Штаты Америки получили от Украины перечень условий для достижения мира и теперь ожидают от РФ соответствующего меморандума.

Как передает РБК-Украина, об этом в эфире Fox Business заявил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог.

По словам Келлога, необходимо продолжать давление на россиян для того, чтобы заставить их сесть за стол переговоров с Украиной. Он напомнил, что во время разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным россияне сказали, что собираются подготовить меморандум.

США уже получили соответствующий документ от украинской стороны, и ждут его от российской стороны для того, чтобы сравнить. Как только это произойдет, то состоится еще одна встреча по мирным переговорам. Возможно она состоится в Женеве.

- Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не захотели туда ехать. Поэтому Женева может стать следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера - Путин, президент Зеленский и президент Трамп - и наработают все это и подпишут какой-нибудь документ, чтобы положить конец этой войне, - заявил Келлог.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com