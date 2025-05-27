«Не жирно ЖЭСу?» 4 27.05.2025, 16:59

2,346

Белоруска рассказала, во сколько обойдется ремонт подъезда ее многоэтажки.

Ремонт подъезда многоквартирного дома обойдется в 12,6 тысячи рублей. Такую сумму жильцам дома озвучили сотрудники ЖЭС на общем собрании, рассказала минская блогерка vicky_grukk. Ее подписчики в TikTok посчитали стоимость работ завышенной и посоветовали собственникам квартир сделать ремонт своими силами, пишет «Зеркало».

Сметой авторка ролика поделилась сразу после собрания жильцов.

— Ремонт подъезда: 12 618 рублей обойдется на все наши квартиры. Это 6 рублей 49 копеек за квадратный метр. Исчисляется стоимость, которая будет записана в наши жировки от метража квартиры. То есть чем больше площадь, тем выше стоимость. На нашу двушку — около 300 рублей, — объяснила минчанка.

Блогерка рассказала, что стоимость ремонта жильцам разделят на четыре месяца.

— Если мы не можем выплатить за четыре месяца, то обращаемся в ЖЭС и нам растягивают эту выплату на шесть месяцев. Чего же мы ожидаем? Что нам покрасят стены, заменят подоконники. Если мы хотим поменять ящики, то это только за наш собственный счет. Стоимость за почтовый ящик — 30 рублей. Установка любого оборудования (колясочная, велопарковка, спортивная площадка) — это, опять же, наше личное финансирование, — отметила авторка.

Смета на ремонт от ЖЭСа удивила комментаторов в TikTok. Ряд пользователей посчитали стоимость работ завышенной:

• «Покрасить стены и перила 12 000 рублей? Не жирно ЖЭСу? И краска какого-нибудь тошнотворного цвета».

Другие посоветовали жильцам дома самим найти специалиста и оплатить работы. По их мнению, так выйдет дешевле и качественнее:

• «Делали ремонт подъезда сами. Человеку заплатили 200 рублей с квартиры и 10 рублей за ящик. Аккуратно и красиво. ЖЭС начал делать максимально некачественно».

• «Дешевле самим скинуться. Ремонт от ЖЭСа будет ужасным».

• «Нашему ремонту еще и двух месяцев нет, а уже стены поцарапали, покоцали».

Еще одну категорию пользователей возмутило то, что стоимость ремонта зависит от метража квартиры. Не всем такой расчет показался справедливым:

• «Пользуются подъездом все одинаково, а платят больше те, у кого больше квадратных метров. Бред».

• «Не могу понять, почему площадь квартиры зависит от стоимости ремонта подъезда».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com