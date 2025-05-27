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Лукашисты придумали очередное налоговое новшество

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  • 27.05.2025, 17:15
  • 3,610
Лукашисты придумали очередное налоговое новшество

Кого оно затронет?

Чиновники придумали, как увеличить денежные поступления в «экономику регионов», пишет «Зеркало».

Так, председатель постоянной комиссии совета республики по экономике, бюджету и финансам Владислав Татаринович предлагает ввести легализацию самовольно занятых земельных участков.

«Владислав Татаринович инициировал рассмотрение на площадке «консультативного совета по налоговой политике» при Министерстве финансов вопроса об оценке увеличения налоговой базы в регионах за счет возможной легализации самовольно занятого земельного участка», — сообщает совет республики.

С таким предложением Владислав Татаринович выступил при обсуждении прогнозных документов на 2026 год и среднесрочный период.

Другие подробности по предлагаемым налоговым корректировкам не сообщаются.

Напомним, в Беларуси с 2022 года действует земельная амнистия, которая позволяет без штрафа узаконить ранее самовольно занятые земли. Ранее ее продлили до 2028 года.

Но в некоторых случаях пройти такую амнистию невозможно из-за нарушений. Возможно, речь идет о легализации таких ситуаций.

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