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Разведка Нидерландов подозревает российских хакеров в атаке на полицию и сети НАТО

  • 27.05.2025, 17:30
Разведка Нидерландов подозревает российских хакеров в атаке на полицию и сети НАТО

В Нидерландах считают, что группировка представляет повышенную угрозу шпионажа.

Голландские правоохранители подозревают российскую хакерскую группу Laundry Bear в кибератаке на полицию и сети НАТО. Об этом сообщили главное разведывательное управление Нидерландов и военное агентство (AIVD и MIVD), передает liga.net со ссылкой на радио BNR.

«Масштабная кибератака» на полицию произошла в сентябре 2024 года. Разведслужбы подтвердили, что были украдены служебные контактные данные сотрудников полиции, но они не смогли установить, была ли утечка других данных.

Предполагается, что жертвами взлома стали и другие голландские организации, а также сети государств-членов ЕС и НАТО, организации в Восточной и Центральной Азии. Кроме того, Laundry Bear также подозревается в кибершпионаже против компаний, производящих высокотехнологичные продукты, доступ к которым у России затруднен из-за западных санкций из-за войны против Украины.

- Расследование также показывает, что Laundry Bear несет ответственность за кибероперации против западных правительств и других институтов по крайней мере с 2024 года, – сказано в заявлении разведывательных служб.

Сообщается, что хакеры проявляют интерес к вооруженным силам, поставщикам оборонной продукции, IT и цифровых услуг, а также к общественным организациям и правоохранителям.

В Нидерландах ожидают, что в будущем группировка хакеров будет совершать более сложные атаки, и считают, что Laundry Bear представляет «повышенную угрозу шпионажа».

«Кибератаки на голландские учреждения являются частью более масштабной международной киберугрозы, исходящей от хакерской группировки», – сказано в отчете.

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