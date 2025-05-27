Анонсирован новый самый мощный смартфон в мире 2 27.05.2025, 17:36

По производительности он легко обходит многие топ-флагманы.

В Китае представили самый мощный Android-смартфон на рынке. Компания OnePlus не просто опередила своих конкурентов, но и установила довольно доступный ценник на топовый девайс, пишет Phone Arena.

OnePlus Ace 5 Extreme Edition установил рекорд производительности среди устройств на чипе MediaTek Dimensity 9400+ и набрал в тесте AnTuTu 3,22 млн баллов. Для сравнения, лидер рейтинга самых мощных телефонов апреля набирает 2,95 млн баллов.

Помимо рекордной производительности, новинка OnePlus отличатся мощным охлаждением. Производитель заявляет, что площадь испарительной камеры для отвода тепла составляет 7300 кв. мм.

Также устройство получило 6,83″ AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц, аккумулятор 6700 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт и датчики с разрешением 50 Мп (Sony IMX906) и 8 Мп. Фронтальная камера – 16-мегапиксельная.

Базовую версию OnePlus Ace 5 Extreme Edition с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти оценили в 295 долларов. Топовая версия 16 ГБ + 1024 ГБ стоит 460 долларов. Дата глобального запуска пока не сообщается.

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