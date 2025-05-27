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Терпение ЕС к Венгрии «тает с каждым днем»

  • 27.05.2025, 17:43
Терпение ЕС к Венгрии «тает с каждым днем»

Об этом заявил министр по вопросам Европы в МИД Германии.

Министр по вопросам Европы в МИД Германии Гюнтер Кригбаум заявил, что терпение стран-членов Европейского Союза к Венгрии уменьшается из-за длительных нарушений верховенства права, и все больше государств рассматривают дальнейшие шаги.

Его слова цитирует Tagesspiegel, передает «Европейская правда».

На полях встречи министров ЕС в Брюсселе Кригбаум заявил, что терпение немецких коллег «тает с каждым днем».

Он отметил, что процедура лишения Венгрии права голоса затянулась «на достаточно длительное время», и пришло время задуматься над тем, как добраться до сути проблемы.

Кригбаум подчеркнул, что новое федеральное правительство сначала будет пытаться провести прямые переговоры с правительством премьера Виктора Орбана.

«Но мы также должны сказать, что любое терпение имеет пределы», – подчеркнул немецкий министр.

Также он подчеркнул, что речь идет о правах граждан ЕС, которые «гарантированы договорами».

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