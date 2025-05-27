Трамп назвал условие «счастья» ЕС и Китая от торговых пошлин 27.05.2025, 18:07

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США добивается от ЕС повышения пошлин на импорт товаров из Китая.

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на то, что ЕС «откроется» для торговли с США и одобрит его требование насчет Китая. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

«Мне только что сообщили, что Евросоюз позвонил, чтобы быстро назначить даты встречи. Это позитивное событие, и я надеюсь, что они, наконец, как и в случае с моим требованием к Китаю, откроют европейские страны для торговли с США. Они оба будут очень счастливы и успешны, если это сделают», — написал он.

Как писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп добивается от ЕС повышения пошлин на импорт товаров из Китая для заключения торгового соглашения с США.

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