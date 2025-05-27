Какой будет погода в Беларуси 28 мая 27.05.2025, 18:09

Дожди и до +26°С.

Сильные дожди, грозы и до плюс 26 градусов прогнозируется в Беларуси на 28 мая. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, днем местами грозы и сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется северный, днем с переходом на юго-восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 8 градусов по западу до 16 градусов тепла по востоку. Днем — от 16 до 22 градусов, в западных и восточных районах — до 26 градусов тепла.

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