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Папа Римский Лев XIV принял в Ватикане чемпиона Италии «Наполи»

  • 27.05.2025, 18:17
Папа Римский Лев XIV принял в Ватикане чемпиона Италии «Наполи»
Аурелио Де Лаурентис и Лев XIV
Фото: Simone Risoluti / Keystone Press Agency / Global Look Press

Понтифик пошутил на встрече с футболистами.

Папа Римский Лев XIV принял на аудиенции футболистов «Наполи», которые выиграли чемпионат Италии. Об этом сообщает Reuters.

Перед тем как зачитать свое обращение, понтифик пошутил с игроками, заявив, что они не хотели ему аплодировать, поскольку в прессе сообщалось, что он является болельщиком «Ромы».

«Пресса пишет, что я фанат «Ромы», но не все, что вы читаете в прессе, правда», — сказал Лев XIV во время встречи, поздравив «Наполи» с чемпионством.

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подарил понтифику синюю майку клуба с автографами игроков — с номером 10 и его именем на итальянском языке: Papa Leone XIV.

В короткой речи понтифик подчеркнул важность командного духа и сотрудничества, а также образовательную ценность спорта, особенно для молодежи. «Победа приходит в конце долгого пути, где самое важное — это не одноразовый подвиг или выдающееся выступление одного чемпиона. Чемпионат выигрывает команда», — добавил Лев XIV.

Неаполитанцы в нынешнем сезоне выиграли второй титул чемпиона Италии за три года и четвертый в истории (1987, 1990, 2023, 2025).

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