закрыть
27 мая 2025, вторник, 19:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь прилетели российские истребители Су-30СМ2

2
  • 27.05.2025, 18:45
  • 2,290
В Беларусь прилетели российские истребители Су-30СМ2

Они способны вести разведку и уничтожать воздушные, наземные и морские цели.

На один из аэродромов ВВС и войск ПВО Беларуси прибыла партия многофункциональных самолетов Су-30СМ2, сообщили в Минобороны.

Поставка осуществлена в рамках плана строительства и развития Вооруженных сил РБ, а также военно-технического сотрудничества с Россией.

«Мы последовательно проводим модернизацию и обновление парка вооружения, военной и специальной техники. Сегодня к нам поступили новейшие сверхманевренные истребители Су-30СМ2», – рассказал командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Лукьянович.

По его словам, в этой авиационной технике много новшеств. В частности, расширены возможности боевого применения: самолет эффективен против воздушных, наземных и морских целей.

Уже на следующей неделе эти истребители смогут приступить к выполнению своей основной задачи – несению боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Кроме того, летный состав начнет плановые тренировки на новых машинах.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Переломное событие
Переломное событие Александр Морозов
Вопрос жизни и смерти
Вопрос жизни и смерти Леонид Невзлин
Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов