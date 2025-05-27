В Беларусь прилетели российские истребители Су-30СМ2 2 27.05.2025, 18:45

2,290

Они способны вести разведку и уничтожать воздушные, наземные и морские цели.

На один из аэродромов ВВС и войск ПВО Беларуси прибыла партия многофункциональных самолетов Су-30СМ2, сообщили в Минобороны.

Поставка осуществлена в рамках плана строительства и развития Вооруженных сил РБ, а также военно-технического сотрудничества с Россией.

«Мы последовательно проводим модернизацию и обновление парка вооружения, военной и специальной техники. Сегодня к нам поступили новейшие сверхманевренные истребители Су-30СМ2», – рассказал командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Лукьянович.

По его словам, в этой авиационной технике много новшеств. В частности, расширены возможности боевого применения: самолет эффективен против воздушных, наземных и морских целей.

Уже на следующей неделе эти истребители смогут приступить к выполнению своей основной задачи – несению боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Кроме того, летный состав начнет плановые тренировки на новых машинах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com