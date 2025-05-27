В Беларусь прилетели российские истребители Су-30СМ2

В Беларусь прилетели российские истребители Су-30СМ22
- 27.05.2025, 18:45
- 2,290
Они способны вести разведку и уничтожать воздушные, наземные и морские цели.
На один из аэродромов ВВС и войск ПВО Беларуси прибыла партия многофункциональных самолетов Су-30СМ2, сообщили в Минобороны.
Поставка осуществлена в рамках плана строительства и развития Вооруженных сил РБ, а также военно-технического сотрудничества с Россией.
«Мы последовательно проводим модернизацию и обновление парка вооружения, военной и специальной техники. Сегодня к нам поступили новейшие сверхманевренные истребители Су-30СМ2», – рассказал командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Лукьянович.
По его словам, в этой авиационной технике много новшеств. В частности, расширены возможности боевого применения: самолет эффективен против воздушных, наземных и морских целей.
Уже на следующей неделе эти истребители смогут приступить к выполнению своей основной задачи – несению боевого дежурства по противовоздушной обороне.
Кроме того, летный состав начнет плановые тренировки на новых машинах.